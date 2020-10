Adelante exige a Junta diálogo y un plan de rescate para la venta ambulante tras suspenderse su actividad

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha exigido este domingo a la Junta diálogo y un plan de rescate para la venta ambulante tras suspenderse su actividad en virtud de las nuevas restricciones que se han puesto en marcha para frenar la pandemia del coronavirus.

Sandra Heredia, concejala de Adelante Andalucía en el Ayuntamiento de Sevilla, ha reclamado a la Junta de Andalucía que inicie el diálogo y escuche al sector de la venta ambulante en Sevilla y Andalucía.

Entre las nuevas medidas que se ponen en marcha para frenar la curva de contagio del Covid-19 en Andalucía se encuentra el cierre durante mínimo 15 días de la venta ambulante.

"De nuevo nos encontramos en el mismo momento que en el anterior estado de alarma, en el que el primer sector al que se le echa el cierre es la venta ambulante que, recordamos, es un sector en el que subsiste muchas familias en Andalucía y en muchos casos de manera precaria", según ha dicho.

Según ha explicado Heredia, "el sector se encuentra totalmente desprotegido, no tienen ninguna interlocución con la Junta de Andalucía y no saben cuáles van a ser las medidas para contrarrestar las pérdidas y los gastos a los que no van a poder hacer frente al no tener ningún tipo de actividad".

"Desde Adelante Sevilla exigimos a la Junta de Andalucía que se siente con el sector para diseñar un plan urgente de rescate a la venta ambulante puesto que son muchísimas familias las que subsisten en este sector y, en muchos casos, de manera muy precaria", según ha relatado Heredia, quien ha apuntado "que el sector se ha enfrentado a una serie de restricciones que han acatado con total firmeza".

"No podemos dejar a nadie atrás, y mucho menos a estas familias que se encuentra con el cese de su actividad sin ninguna medida concreta para hacer frente al desempleo y a la pérdida de ingresos que van a tener estas familias", ha denunciado Heredia.