Adelante: Junta hace una "demolición controlada de la escuela pública" cerrando líneas para "beneficiar a la privada"

Adelante Andalucía ha reclamado este martes al Gobierno andaluz que "blinde" a la escuela pública, toda vez que ha acusado al consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, de capitanear "una demolición controlada de la escuela como servicio público" y hacerlo "para beneficiar a la escuela privada" pues, según ha criticado, "se están eliminando de forma sistemática líneas en los centros públicos".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo parlamentario de la confluencia de Podemos e IU, José Ignacio García, ha advertido de que el Ejecutivo que comparten el PP-A y Cs está llevando a cabo "un proceso que se caracteriza por ser una demolición controlada de la escuela como servicio público, que no ha empezado ahora sino que comenzó hace décadas y que viene heredado del anterior gobierno pero que vive una aceleración inusitada en últimas semanas".

Y es que, según ha explicado García, "desde la Consejería de Educación, sin que haya otro razonamiento más que la voluntad y el programa político de Cs, se está produciendo una eliminación sistemática de líneas en los centros públicos". "No sabemos cuánto alcanza este recorte de grupos pero posiblemente hablemos de cientos de grupos menos para el próximo curso", ha avisado antes de apuntar que esto está causando movilizaciones de madres, padres y profesores en todas las provincias andaluzas.

"La comunidad educativa sale a la calle para decir algo de sentido común: no se pueden eliminar líneas de los centros públicos porque no hay ninguna norma que obligue a la Consejería a llevar a cabo esta medida", ha abundado el portavoz adjunto, que cree que suprimir estas clases "no es más que un recorte de Imbroda en los centros públicos, una demolición controlada de la escuela como servicio público para beneficiar a la privada".

De este modo, García ha hecho hincapié en que se cierran estas aulas "a la vez que el Presupuesto autonómico contempla un aumento de 51 millones en subvenciones para los centros privados", entendiendo que "si a la vez que aumenta el dinero a la concertada se eliminan cientos de líneas en la pública, esto es un ataque a la escuela pública".

Así las cosas, Adelante ha presentado una iniciativa en la Cámara autonómica por la que reclama que no se elimine ninguna línea de centros públicos para el próximo curso. "No hace falta ser un radical de izquierdas para defender la escuela pública", ha sostenido García, que ha insistido en que su propuesta "no busca eliminar conciertos educativos, solo pedimos blindar la pública, que no se pierdan grupos".