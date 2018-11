Adelante lamenta que otros partidos no hablen de Andalucía, cuando es "el verdadero problema de España"

Actualizado 04/11/2018 15:35:06 CET

Los candidatos de Adelante Andalucía a la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, respectivamente, han lamentado este domingo que los líderes de otros partidos, entre ellos PSOE, PP y Ciudadanos (Cs), hablen de todo en esta precampaña electoral "menos de la región", cuando es "el verdadero problema de España".

En concreto, Rodríguez ha aconsejado a la portavoz de Ciudadanos (Cs) y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, que "no hay que venir a Andalucía para hablar de Cataluña, sino que hay que ir a Madrid para hablar de Andalucía", porque "el verdadero problema de España no es el problema catalán, sino el problema andaluz".

Así lo ha proclamado en un acto de precampaña en Córdoba, en el que también han intervenido los candidatos por Córdoba Ana Naranjo y David Moscoso, además de Maíllo. Rodríguez ha detallado que "el problema andaluz" es "el que dice que después de la crisis los sueldos son más bajos que al principio, tener que elegir entre el desempleo y la precariedad y los recortes en servicios sociales después de los rescates multimillonarios a las entidades financieras", entre otros.

Por eso, ha recomendado a Arrimadas que "no venga a Andalucía a hablar de Cataluña, sino ir a Madrid a hablar de Andalucía, del déficit de inversión de 5.500 millones de euros por incumplimiento del estatuto de autonomía". De hecho, ha aseverado que no ha escuchado a Arrimadas "decir ni una vez Andalucía, solo para pedir el voto", porque "ha venido para hablar de Cataluña, pero no sabe decir Andalucía".

"Se equivocan en la dirección de sus viajes, les invitamos a salir hacia Madrid y demandar y reivindicar los derechos históricos de esta tierra", ha añadido, para puntualizar que "se equivocan de enemigo, porque les gusta venir a hablar de los privilegios de catalanes y defienden privilegios de grandes fortunas y defraudadores".

En este sentido, ha indicado que "les gusta hablar del impuesto de sucesiones y donaciones, pero no les gusta hablar del IVA, del precio del pan, aceite y luz, sino que les gusta hablar de herencias", a lo que ha agregado que "para ellos hay una cosa que no tiene patria, como es el dinero, y por eso defienden a fondos de inversión que vienen a esta tierra a quitar el pan a los trabajadores".

Igualmente, ha apuntado que "a Inés y sus aliados en Andalucía les preocupa mucho la unidad de España, pero no les preocupa la brecha enorme que se ha abierto entre las tres personas que tienen lo mismo que 14 millones de personas en este país después de la crisis". "Se equivocan de dirección y de enemigo", ha insistido Rodríguez, quien considera que "están muy equivocados con el pueblo andaluz la derecha y sus aliados y se creen que nos vamos a olvidar de los tres años encalando el cortijo al PSOE".

Después ha recordado al presidente de Cs, Albert Rivera, que "dijo que venía a Andalucía para enseñar a pescar a los andaluces y no a regalar el pescado", ante lo cual Rodríguez ha declarado que "a los andaluces nos han robado la caña cuando la propiedad de la tierra es la misma que hace dos siglos, en manos de unas cuantas fortunas, muchas de ellas de fuera", y que "el sector turístico depende de fondos buitres".

Tras apostillar que "son como el McDonald's de la política, porque traen los discursos y actos empaquetados al vacío", y que el candidato de la formación naranja a la Presidencia, Juan Marín, "tiene que pedir permiso en Madrid hasta para respirar", Rodríguez ha subrayado que "Adelante Andalucía no quiere las llaves del cortijo, sino derrumbar el cortijo".

De este modo, en caso de gobernar, ha dicho que no van a "colocar a todos los cargos de libre designación que tiene el PSOE", sino que "las comunidades de servicios públicos elijan a sus direcciones" y que "los centros sanitarios no estén llenos de comisarios políticos de recortes de la Junta", entre otros ejemplos que ha defendido para "derribar el cortijo".

Y es que, ha precisado, "Susana Díaz ha sido la aliada imprescindible del IBEX 35 y de la derecha en esta comunidad", de ahí que haya reivindicado que Adelante Andalucía va a "ganar por el motivo fundamental de que Andalucía entera sabe que Díaz prefiere la derecha, pero Andalucía no".

"LOS APADRINADOS"

Entretanto, Teresa Rodríguez ha declarado que Arrimadas y el presidente del PP, Pablo Casado, están de "apadrinados" en la región. Así, ha ironizado que Casado ha dicho que "Andalucía es la comunidad más corrupta de Europa cuando él está en el PP", y "confunde una y otra vez el gobierno de Díaz con Andalucía", de manera que "Casado ha hecho un máster de andalucismo en el mismo sitio donde hizo el otro".

Al respecto, ha señalado que lo último que ha dicho este sábado es que "los problemas de Andalucía se van a arreglar por la vía de fijar más tropas estadounidenses en la base de Rota (Cádiz) y vuelve a colocar a Andalucía en el sitio de la tierra ocupada y militarizada".

Ella, siendo de Rota, ha asegurado que "la servidumbre militar ya se convierte en esclavitud, porque despiden a trabajadores de la base y Casado no tiene otra cosa que pedir más tropas de Trump para vender de nuevo la soberanía de Andalucía". Así, ha remarcado que esta tierra "no es el patio trasero de Estados Unidos y la violación de derechos humanos".

"NO HAY TIEMPO PARA RESIGNARSE"

Por su parte, Maíllo, quien ha agradecido la presencia "masiva" de gente al acto en Córdoba, ha ensalzado que "no hay tiempo para la resignación, no hay tregua para los golfos, ni para los fraudes, sino que hay tiempo de ilusión y esperanza y para que Andalucía vaya adelante", de forma que ha reivindicado que "hay alternativa" en la región y "se llama Adelante Andalucía".

A su juicio, "la sociedad andaluza necesita de propuestas complejas a partir de una reflexión que no puede ser simplista", de manera que ha sugerido que en esta campaña "hay que reivindicar la reflexión crítica para seducir a una mayoría social objetiva para liderar un gobierno de cambio", frente a "gente profundamente interesada en que en Andalucía se hable de todo, menos de Andalucía".

Al hilo, ha advertido del "iletrado" de Casado que "habla de todo, menos de Andalucía", al tiempo que "Rivera falta al respeto cada vez que viene a la región para hablar de todo menos de Andalucía". Ante ello, ha defendido como "tesis de rebeldía que cuando se comenten las necedades y barbaridades de Casado y Rivera, nosotros respondemos hablando de Andalucía, porque les da vergüenza de las políticas que quieren desarrollar o han desarrollado contra la mayoría". "Por eso vienen a hablar de todo menos de Andalucía", ha reprochado.

Además, cree que "hacen un favor extraordinario a otra que dice que quiere hablar de Andalucía, pero no ha hablado cuando ha sido presidenta y no quiere hablar en campaña", porque "no tiene nada de que hablar en su gestión", ha opinado Maíllo, quien apoya "reivindicar el análisis crítico" y "hablar de Andalucía frente a las necedades de las derechas, que no sirven para nada", porque "se autodescalifican".

Por ende, aboga por "hacer un diagnóstico y recordar lo que ha pasado en Andalucía en estos tres años y medio, porque Díaz no quiere hablar de Andalucía" después de ser "la persona que más ha ensuciado el debate político". En opinión del candidato a la Vicepresidencia, "la herencia que ha dado en estos años es la devolución de Andalucía al furgón de cola de las regiones europeas".

En palabras de Maíllo, "una persona que se ha dedicado a intentar irse a Madrid no es digna de ser presidenta, porque la echaron los suyos; quien hizo todo lo posible para que Rajoy fuera presidente, y ha gobernado con la extrema derecha que representa Cs en Andalucía". En definitiva, asevera que "Díaz es la presidenta más de derechas de la historia de Andalucía". Frente a ello y "un PSOE enmierdado, con perdón, en el juicio de los ERE, hay alternativa", ha sentenciado.