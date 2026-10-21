Adelante llevará al TC la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas de PP y Vox que rechaza en bloque la izquierda

El portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si se aprueba la reforma de la Ley de Cámara de Cuentas, presentada por PP y Vox, para eliminar la presencia obligatoria de todos los grupos parlamentarios en el órgano. Una vía judicial que no han descartado el PSOE-A y Por Andalucía.

"Pretenden cambiar la ley de manera expresa para quitarnos el derecho a Adelante Andalucía de estar en la Cámara. Quitarle derecho a todos los grupos a estar representados con al menos un miembro, quitar la pluralidad de la Cámara de Cuentas, controlarla a su antojo para que nadie pueda decir ni pío", ha subrayado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

El portavoz de Adelante ha defendido su espacio en la Cámara de Cuenta y ha asegurado que la motivación detrás de esta posible reforma está en que el PP "perdería su mayoría en la institución" con la próxima renovación, con la entrada del partido andalucista en el mismo.

"Ellos han dicho si los andaluces han votado que haya cinco grupos parlamentarios, y a mí no me gusta lo que votan los andaluces, pues, cambió la ley. Así de simple. Y eso es lo que pretenden hacer. Y, además, hacerlo con nocturnidad y alevosía"; ha aseverado.

En esta línea, el PSOE-A ha pedido la paralización de esta reforma que "está destrozando institucionalmente todos los órganos que controlan dónde se han gastado el dinero, para tapar la corrupción de la Junta de Andalucía en el Servicio Andaluz de Salud".

Una crítica a la que ha unido la petición de revocar el cese del consejero de la Cámara de Cuentas, Antonio López, propuesto por el PSOE-A, al haber "incurrido en incompatibilidad sobrevenida para el cargo". La portavoz adjunta del grupo socialista, María Márquez, ha señalado a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, por cesar "manu militari" al consejero y ha advertido de "una posible prevaricación".

"El PSOE irá donde haga falta, no sólo al Tribunal Constitucional, donde haga falta. Vamos a hacer lo que haga falta, porque tenemos claro que la censura, el desprestigio y cómo están amordazando las instituciones democráticas en Andalucía no tiene precedentes en la historia de nuestra autonomía", ha aseverado.

Asimismo, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, no ha descartado sumarse a la vía judicial si continúa adelante la reforma propuesta. "El PP y Vox no solo han hecho un pacto de gobierno, han acordado un proceso deconstituyente del Estatuto de Autonomía de Andalucía por la vía de los hechos y del desarrollo normativo", ha asegurado.

VOX DEFIENDE LA REFORMA PARA "GARANTIZAR LA OBJETIVIDAD"

La portavoz adjunta de Vox en el Parlamento, Paula Badanelli, ha defendido la reforma planteada por su grupo y el PP-A con el objetivo de "intentar que una administración sea ágil" y para que el organismo "no se identifique con ningún partido y a buscar profesionales de reconocido prestigio e independientes".

"No existe nada parecido en toda España, en ningún órgano de esas características. Es muy complicado justificar la insistencia de Adelante Andalucía. Parece que tienen demasiado interés en que la Cámara de Cuentas se identifique con los partidos políticos", ha señalado.

En esta línea, ha remarcado que la reforma busca "garantizar la objetividad" y "evitar un bloqueo" en la actividad del organismo si se retrasa su renovación.

"Es muy complicado también que las cosas puedan funcionar según los resultados de las elecciones. Ahora mismo hay cinco partidos, pero el día que haya siete, que va a haber un consejero de cada partido, yo creo que eso es ingobernable y desde luego va en contra de la eficiencia", ha subrayado.

LA CÁMARA DE CUENTAS DEFIENDE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA

Al hilo del debate, fuentes de la Cámara de Cuentas han asegurado a Europa Press que respetan las iniciativas legislativas y al procedimiento parlamentario, en el marco de las competencias que corresponden a cada institución.

Asimismo, ha asegurado que "no considera procedente realizar valoraciones sobre el contenido de una iniciativa legislativa cuyo debate y eventual aprobación corresponden al Parlamento de Andalucía".

"La Cámara de Cuentas continuará ejerciendo sus funciones de fiscalización externa del sector público andaluz con plena sujeción al ordenamiento jurídico, desde los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, con el compromiso de servicio al interés general que preside su actuación institucional", ha defendido.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue presentada en el Registro del Parlamento el pasado viernes 16 de octubre. Plantea un único cambio, consistente en "suprimir el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 24" de la Ley de la Cámara de Cuentas en el que se señala que "todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del grupo mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta" y que "en caso de que ello no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios".

La reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas que han planteado PP-A y Vox elimina esos párrafos y se propone una tramitación del texto "por urgencia" en el Parlamento