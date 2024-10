Adelante no ve al PP "el más idóneo" para querellarse contra el PSOE aunque saluda que se "denuncie la corrupción"

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, ha saludado este lunes que se "denuncie la corrupción" política, pero ha sostenido también que el PP no es el partido "más idóneo" para interponer una querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal.

En rueda de prensa en Sevilla, la representante de Adelante se ha pronunciado así al hilo de la querella que el PP ha registrado este lunes en la Audiencia Nacional contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias.

Mari García ha remarcado que "desde Adelante Andalucía siempre hemos estado criticando la corrupción" y han pedido "que se pongan medidas para no llegar a este punto", desde la premisa de que "los políticos no pueden utilizar su paso por la política para enriquecerse personalmente, o a sus familiares", y "este tipo de corrupción hay que corregirla poniendo medidas eficaces que realmente garanticen que, dentro de algunos años, no volvamos a escuchar corrupción" por parte ni del PSOE ni del PP, ha abundado.

En esa línea, ha sostenido que "no podemos echar la pelota unos a otros mientras" que tanto "unos como otros" han sido "culpables de que exista corrupción en la vida política", y ha subrayado que recientemente se ha criticado que, "beneficiándose del poder de estar en el Gobierno" andaluz, desde la Junta gobernada por el PP-A "se hacen contratos a dedo" y "se esquivan muchas de las cuestiones que podrían impedir esa corrupción".

Mari García ha reprochado a los 'populares' que "ahora quieren poner humo con esa denuncia" contra el PSOE, aunque ha incidido en defender que desde Adelante Andalucía consideran "necesaria e imprescindible que la corrupción se persiga y se denuncie", pero les parece "desde luego que el Partido Popular tampoco es el más idóneo para llevar esto a los jueces".

"Bienvenidas las denuncias para clarificar y saber quién se han beneficiado de forma ilegal de fondos públicos, pero nos parece que lo que hace falta es tomar medidas para que, dentro de unos años, no nos enteremos que de nuevo tenemos una nueva Faffe en Andalucía o cualquier otra trama de corrupción", ha concluido la responsable de Organización de Adelante Andalucía.