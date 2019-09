Adelante pedirá una comisión de investigación en el Parlamento sobre la crisis alimentaria

451080.1.644.368.20190904130018

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Adelante Andalucía ha anunciado este miércoles que solicitará la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la crisis de la listeriosis que se generó en la provincia de Sevilla y que ha supuesto que más de 200 personas hayan resultado infectadas y que tres hayan fallecido.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, quien ha estado acompañada de la portavoz de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento de la capital, Susana Serrano, quien ayer también solicitó la creación de una comisión de investigación en el consistorio.

Aguilera ha defendido que es necesaria una comisión de investigación tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento de Sevilla que esclarezca los hechos y la situación de la empresa Magrudis, de la que salieron los productos infectados por listeriosis, que ha estado "cinco años sin licencia de actividad municipal" y que no para de sorprendernos "con sus irregularidades".

Ha añadido que también hay que esclarecer las actuaciones desde la administración, porque transcurrieron "cinco días" entre el conocimiento del brote de listeriosis y la alerta sanitaria.

Para Aguilera, si hay un elemento que deja claro y diáfano el hecho de que en Andalucía hay un Gobierno de derechas "ineficiente, ineficaz, lento y, sobre todo y mediocre" ha sido la gestio

n de la alerta sanitaria por listeriosis en Andaluc*çia.

Ha manifestado que no es de recibo el "esperpento" de la gestión sanitaria que se ha hecho por parte de un consejero de Salud, Jesús Aguirre, que es una "absoluta desgracia para la sanidad pública andaluza". Ha apuntado que ya no hay aparato comunicativo en el Palacio de San Telmo que sea capaz de tapar el "desastre de gestión" del Gobierno autonómico.

Se ha referido además a la falta de control por parte de la administración autonómica, ya que es un absoluto "desastre" que sigan surgiendo nuevas irregularidades en la empresa Magrudis, que dice que no se acuerda de la última inspección que tuvo y que da la callada por respuesta ante situación de alarma sanitaria.

Para Aguilera, da "vergüenza" escuchar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, decir que se está haciendo "historia" a la hora de afrontar una alarma por listeriosis tras lo ocurrido en Andalucía. Ha preguntado cómo se puede seguir "sacando pecho ante tal cúmulo de despropósitos".

Ha manifestado que Adelante también reclamará el reforzamiento del cuerpo de inspectores de salud pública, porque es obvio que los recursos con los que cuenta la administración son insuficientes para atender los controles externos de las diversas empresas.

Ha considerado que todos los grupos parlamentarios deberían estar dispuestos a apoyar la creación de esta comisión de investigación porque no estamos hablando de una cuestión "partidaria", sino que se trata de la salud de los ciudadanos afectados.

Por su parte, Susana Serrano ha manifestado que "no queda otra" que clarificar si la situación se podía haber evitado o no, y ha indicado que, sin duda, se podrían haber puesto más medios para que esto no sucediera, y ha criticado que la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla se hayan dedicado a "tirar balones fuera" y echarse las culpas el uno al otro.