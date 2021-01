Adelante pide a la Junta un fondo de rescate de 1.000 millones para pymes y autónomos afectados por restricciones

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha exigido este miércoles al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) un "fondo de rescate" de 1.000 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos afectadas por las medidas de restricción de la movilidad y los horarios adoptadas para contener la propagación del Covid-19.

A través de una proposición no de ley (PNL), el grupo parlamentario Adelante Andalucía reclama que se articule una convocatoria de ayudas directas, vinculadas al mantenimiento del empleo, y que oscilen entre los 1.000 y los 2.500 mensuales en función del nivel de pérdidas que hayan sufrido las empresas y autónomos, según ha informado IU en una nota.

El portavoz adjunto del grupo de la confluencia de IU y Podemos en el Parlamento andaluz, Guzmán Ahumada, ha subrayado en una rueda de prensa en la Cámara autonómica que "la Junta de Andalucía tiene fondos suficientes para otorgar estas ayudas", y ha calificado de "incomprensible" que el Gobierno andaluz "no haya movilizado ya todos los recursos de los que dispone con la que está cayendo, para salvar a pequeñas y medianas empresas y autónomos, y salvaguardar el empleo cuando Andalucía vuelve a rozar el millón de parados".

En este sentido, la iniciativa parlamentaria de Adelante recoge que la Junta "presume" de un superávit de 688 millones de euros, tiene una "hucha" en los Presupuestos andaluces de 450 millones de euros y va a recibir 1.880 millones de fondos europeos que no se contemplan en esas cuentas de la comunidad.

Así, Ahumada ha afirmado que la Junta "no puede seguir guardando dinero" y debe "movilizar todos los fondos disponibles, tanto los propios como los que reciben del Gobierno central y la UE, para hacer frente a la crisis sanitaria con el refuerzo de los servicios públicos, pero también para hacer frente a la crisis social y económica".

Además, Ahumada ha señalado que "las últimas convocatorias de ayudas impulsadas por la Junta, que contemplan ayudas de 1.000 euros a pymes y autónomos, son ampliamente insuficientes para proteger al tejido empresarial andaluz y, además, están financiadas al completo por fondos del Gobierno central o fondos europeos". En este sentido, el dirigente de IU ha criticado que "la Junta no ha puesto un solo euro en ayudar a las pymes y autónomos".

El portavoz adjunto de Adelante ha señalado además que "las convocatorias puestas en marcha por la Junta, además de ser insuficientes, ignoran varios aspectos que deberían ser tenidos en cuenta para la concesión de las ayudas, como las pérdidas o las necesidades de cada una de las pymes o autónomos o su vinculación al mantenimiento del empleo.

Ahumada ha criticado, en este sentido, que el Gobierno andaluz haya "roto el diálogo social con los sindicatos por el incumplimiento sistemático de los acuerdos que había alcanzado con los sindicatos".

En última instancia, la PNL presentada este miércoles señala que "las circunstancias históricas no dan lugar a la contención en el gasto, la austeridad o el ahorro por lo que pudiera pasar; la Junta de Andalucía cuenta con recursos para poner en marcha un fondo de rescate a pymes y autónomos de comercios y negocios afectados por las medidas restrictivas frente a la evolución de la pandemia y debe hacerlo de manera inmediata".

PRÓRROGA DE LOS ERTE

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha saludado el acuerdo alcanzado este martes entre el Gobierno central y los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación de empleo (ERTE) derivados de la crisis sanitaria hasta el próximo mes de mayo.

Ahumada ha defendido que es un acuerdo "fundamental para miles de andaluces" que desde IU saludan destacando, por un lado, la "apuesta constante" que, a su juicio, está realizando el Ministerio de Trabajo "por el diálogo social", y la "actitud hacia la acción constante" por parte del departamento que dirige Yolanda Díaz, que "actúa a pesar de las dificultades del momento y de manera muy diferente a como se venía haciendo" en otros contextos de crisis, "marcando una salida muy distinta para los trabajadores", según ha valorado.

Tras subrayar que los ERTE son una "herramienta fundamental" que "apuesta por el mantenimiento del empleo" en un contexto de "reactivación de la economía post-pandemia" y para que la crisis "tenga el menor número de víctimas posibles", Ahumada ha defendido también que la Junta de Andalucía "debe dar un giro de 180 grados a la política de empleo" que viene manteniendo en esta crisis.

Según el portavoz de Adelante, esa política ha estado marcada "por la ruptura del diálogo social, con acuerdos con sindicatos que no se cumplen", y por no ejecutar "sus competencias en materia de empleo", ya que en esta crisis el Gobierno andaluz "no ha puesto en marcha ni un plan extraordinario para mitigar sus efectos", según ha criticado Guzmán Ahumada.