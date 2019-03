Adelante propondrá a Maribel Mora para presidir la comisión de la Faffe y descarta apoyar a candidatos del PSOE, PP y Cs

Publicado 25/03/2019 13:16:29 CET

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario político y de comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha detallado que Adelante Andalucía propondrá a la diputada Maribel Mora para presidir la comisión de investigación sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se constituye este lunes en el Parlamento andaluz, y ha descartado el apoyo de la coalición a otros candidatos que puedan aportar PP, Ciudadanos o PSOE.

"Quien lo presida lo decidirá la comisión, pero PP, Ciudadanos y PSOE no están legitimados y no pensamos que podamos apoyar a ninguno, nuestra candidata es Maribel Mora y esa es nuestra propuesta", ha adelantado Pérez Ganfornina en rueda de prensa este lunes, donde ha dejado claro, primero, que el PSOE "no puede presidir" dicha comisión porque "es el principal investigado", el PP tampoco porque está envuelto en casos de corrupción ni Ciudadanos porque la pasada legislatura fue "el blanqueador oficial de reino de Susana Díaz".

Su candidata, según ha precisado, es la parlamentaria Maribel Mora, que es una diputada que "tiene la suficiente capacidad" para estar al frente del ente e investigar de manera "objetiva" y que pondría "en el centro de debate lo que ha pasado con la inversión para el empleo en Andalucía". "Ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos están legitimados para presidir la comisión que tiene que poner en el centro la recuperación de la inversión en empleo en Andalucía", ha remachado.

Pérez Ganfornina ha adelantado que Adelante Andalucía apoyará a Mora y no a otros candidatos que presenten el PSOE, por ser el "principal investigado" en la comisión; que proponga el PP porque las cosas que se refieren a dinero público "es mejor que no sean ellos" los que presidan"; o que sugiera el partido naranja porque "ha sido un blanqueador oficial" la anterior legislatura.

De todos modos, el secretario de Comunicación ha señalado que desconoce qué se va a proponer por parte de otros grupos e igual "PP y Ciudadanos quieren a Vox" en la Presidencia de la comisión. "Entre las cosas que no se hablan, a saber", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que Adelante Andalucía va a apoyar a Mora porque su coalición es quien puede, a su juicio, coordinar mejor los trabajos de investigación en la cámara.

La comisión de investigación sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se ha creado por segunda vez en el Parlamento andaluz después de que la primera decayera por el adelanto electoral, tiene previsto celebrar su primera reunión este lunes al objeto de que se puedan iniciar sus trabajos. Ahora, el siguiente paso debe ser la designación del presidente de la comisión, un puesto que ya han reivindicado tanto el PP-A, como Cs y Adelante Andalucía.