Adelante recoge más de 37.000 avales para presentarse a las elecciones del 29N: "Hay ganas de andalucismo"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en la presentación de avales para las elecciones generales del 29N. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado la recogida de 37.409 avales para poder presentarse en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha destacado que la cifra supera "por seis" el mínimo requerido por la Ley Electoral de más de 6.000 firmas.

"Nos pusieron un palo en la rueda, nos pidieron un obstáculo burocrático y nos pidieron que en apenas una semana recogiéramos 6.000 firmas con sus DNI, con su acreditación, en las ocho provincias de Andalucía. Pues hemos multiplicado por seis las firmas que nos pedían, lo que demuestra que hay ganas de andalucismo", ha subrayado el portavoz del partido, José Ignacio García, este viernes en la presentación de los avales en Granada.

García ha puesto en valor la candidatura de Adelante para los próximos comicios como "la mejor herramienta para parar a las derechas en Andalucía". "La respuesta ha sido excepcional. Se han formado colas de gente para firmar. Gente muy joven en las universidades en los barrios, en institutos, en centros de salud. Hemos visto como hay hambre de una izquierda diferente", ha explicado.

El portavoz ha señalado que el partido ha recogido 30.000 físicas en papel, "recogidas calle a calle" y 7.000 online, que "requerían además el certificado digital". "Estamos muy contentos, porque hemos notado un apoyo en la calle espectacular y además en las ocho provincias", ha remarcado.

"Aquí no hay confusiones, ni historia, ni peleitas. Aquí hay un proyecto claro, Adelante Andalucía. En Andalucía tenemos la suerte de que a la izquierda del PSOE, la principal fuerza se llama Adelante Andalucía", ha asegurado.

El artículo 169.3 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General recoge que los partidos que "no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones", como es el caso de Adelante, "necesitaban la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección".

De esta forma, tenían que recoger en Sevilla, 1.556 avales; Málaga, 1.214; Cádiz, 1.004; y Granada, 727. En las demás, Córdoba necesitaba 628; Jaén, 501; Almería, 485; y Huelva, 399, como mínimo, elevandose a más de 6.000 en el conjunto del territorio.

Asimismo, desde la formación se habían marcado el objetivo de conseguir "al menos" un 30% más de firmas, "dato aconsejado por la Junta Electoral en caso de que se invaliden algunas firmas". El plazo de presentación de los avales empezaba el 21 de octubre y está abierto hasta el 26 de octubre.