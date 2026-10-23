Última hora de las elecciones generales del 29N, en directo

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 23 octubre 2026 8:57
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MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones con un importe máximo de 350.000 euros para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales.

Según el real decreto, firmado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, las fundaciones y asociaciones beneficiarias deberán tener entre sus fines estatutarios de interés general "el desarrollo de actividades culturales, incluyendo el estudio y desarrollo del pensamiento político y social".

Sigue en directo la última hora de las elecciones generales:

Feijóo defiende que Vox no se presente al Senado en las provincias donde no logra escaño y que PP corresponda el "gesto"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que en las elecciones generales del 29 de noviembre Vox no se presente al Senado en aquellas provincias donde no puede lograr escaño y que el Partido Popular corresponda ese "gesto".

Uatae se suma a la huelga general para "frenar la especulación" con la vivienda y los locales comerciales

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha anunciado su apoyo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre por varios sindicatos, entre ellos CCOO y UGT, y ha hecho un llamamiento al conjunto del trabajo autónomo a sumarse a las movilizaciones "para frenar la especulación" con la vivienda y los locales comerciales.

El Gobierno aprueba subvenciones por 350.000 euros para fundaciones de los partidos: PP, el más beneficiado con 119.605

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones con un importe máximo de 350.000 euros para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales.

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