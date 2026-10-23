Última hora de las elecciones generales del 29N, en directo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones con un importe máximo de 350.000 euros para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales.

Según el real decreto, firmado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, las fundaciones y asociaciones beneficiarias deberán tener entre sus fines estatutarios de interés general "el desarrollo de actividades culturales, incluyendo el estudio y desarrollo del pensamiento político y social".

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