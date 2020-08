Adelante ve un "desprecio" a las víctimas del franquismo "el recorte de la Junta en el plan de memoria de 2020"

Adelante pide a Junta garantizar que el cheque libro cumple la norma y no se perjudique a pequeñas y medianas librerías

Adelante pide a Junta garantizar que el cheque libro cumple la norma y no se perjudique a pequeñas y medianas librerías - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cultura y Patrimonio Histórico de Adelante Andalucía en el Parlamento, Ana Naranjo, ha criticado este jueves el "recorte" que ha acometido el Gobierno andaluz en el Plan para la Memoria Democrática para 2020, que cree que supone "un desprecio a las víctimas del franquismo".

En un audio difundido por la confluencia, Naranjo asegura que comparten "la indignación y la desesperanza" que han sentido las asociaciones memorialistas al conocer un plan que, como ha agregado, "hace lo que nos temíamos: pega un bocado recortando medio millón de euros de un presupuesto que ya de por sí era exiguo". En concreto, "apenas llegaba al millón y medio, y nos quedamos ahora con un poquito más de un 1,1 millón, del que un 20 por ciento va a ir al personal del Comisariado por la Concordia".

Ha censurado que el Gobierno "ha dejado a cero todas las partidas, como nos temíamos, dedicadas a la investigación historiográfica, tanto en universidades como a través de revistas, de publicación o de conferencias, para poder actualizar los conocimientos que tenemos de nuestro pasado más reciente a nivel académico pero también para poder divulgar y socializar nuestro pasado más reciente y los derechos de verdad, de justicia y de reparación".

"Han hurtado el derecho a la verdad no sólo a los familiares y a las víctimas del franquismo, sino también han hurtado a todos los andaluces el derecho que tenemos a conocer nuestro pasado", ha abundado Naranjo, que sobre la partida para la exhumaciones ha lamentado que "va a ir entera a Pico Reja, la única fosa que cuenta con financiación autonómica, todas las demás se financian con dinero privado, con recursos del Gobierno central o de los ayuntamientos".

A su juicio, "es una barbaridad que la comunidad autónoma con más represaliados, en el presupuesto que tiene asignado, ni siquiera cuenten con medio céntimo por cada víctima que tenemos aún por localizar en Andalucía".

También ve "irrisoria" la partida destinada a la identificación de las víctimas y cree que así "jamás podremos identificar ni siquiera a una parte de los represaliados", al tiempo que incide en que el dinero para promover y ayudar a las asociaciones "queda prácticamente diluido".

En líneas generales, para Adelante, el Plan de la Memoria "viene a concretar lo que nos temíamos, lo que el Gobierno andaluz piensa pero no se atreve a decir: que no cree en los derechos de verdad, de justicia y de reparación y que no quiere una política pública de memoria".

"Las víctimas no se merecen estos desencuentros ni desprecios por parte del Gobierno andaluz, y los familiares tampoco", ha agregado Naranjo, que ha urgido a la Junta a que "cumpla con los derechos humanos y que dé respuesta a los derechos de verdad, de justicia y de reparación".