Adelante ve "dividido" al Gobierno andaluz al decidir sobre la movilidad entre provincias y pide prudencia

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU-A y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha advertido este viernes de "lo dividido" que se ve al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) al analizar la posible movilidad entre provincias una vez se alcance la Fase 3 por Andalucía.

En un audio difundido por Adelante, Valero ha señalado que la Junta "ya tiene" la competencia sobre la movilidad, pero ha señalado que "una cosa es" lo que dice el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y otras "distinta" lo que puede decir el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, o el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. "Mientras tanto los andaluces en la más absoluta de las incertidumbres".

Tras reprochar que la Junta "no haya parado de criticar" las decisiones del Ejecutivo central durante el confinamiento y en el actual proceso de desescalada, ha llamado a tomar las decisiones "desde la prudencia" y, en este sentido, ha indicado que su formación apoyará "las medidas que se sustenten en las recomendaciones sanitarias de los expertos".

"Hemos visto que la Junta no ha parado de criticar las decisiones del Gobierno, han considerado la desescalada como una carrera en la que generar expectativas que después se veían frustradas y no como un proceso difícil donde se toman decisiones que no siempre son del gusto de todos, pero que hay que acatar porque tiene que primar es la salud", ha concluido.