Aertec y el Centro Tecnológico Catec se alían para el impulso tecnológico del sector de los UAS en Andalucía

LA RINCONADA (SEVILLA), 31 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Aertec, tecnológica internacional especializada en aeronáutica y defensa, y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec), unen sus capacidades en un proyecto estratégico para desarrollar nuevas tecnologías disruptivas relacionadas con los sistemas aéreos no tripulados (UAS, por su siglas en inglés, Unmanned Aerial Systems).

Según resalta en una nota de prensa Aertec, para ello ambas entidades han creado una Unidad de Innovación Conjunta (UIC) denominada NT-Share, una iniciativa enfocada a la investigación en el ámbito industrial con el objetivo de afrontar y ofrecer soluciones a retos tecnológicos actuales.

Aertec y el Catec son dos de los principales actores del ecosistema de innovación del sector aeroespacial en Andalucía, especialmente en el campo de los UAS, y con la creación de esta UIC conformarán una base tecnológica para que en el futuro se puedan desarrollar aplicaciones y servicios de alto valor añadido con plataformas aéreas no tripuladas ligeras y altamente eficientes formadas por enjambres heterogéneos de UAS, que incluyan a su vez sistemas de detección y evitación de colisiones que permita su operación en grandes distancias.

A través de NT-Share se desarrollará una serie de demostradores tecnológicos para la validación de conceptos relacionados con la operación de UAS, que habrán sido previamente validados en entornos de simulación. Desde el punto de vista técnico, el proyecto pretende desarrollar mecanismos de coordinación entre UAS heterogéneos, desarrollar tecnologías de gestión de aeronaves no tripuladas de forma automática, y desarrollar un sistema de detección y evitación de colisiones, que permita integrar tanto la información de aeronaves no cooperativas como cooperativas para la integración segura de UAS en espacio aéreo no segregado.

Como resultado de la ejecución del proyecto se dispondrá de una serie de tecnologías habilitadoras en los campos de estudio, susceptibles de ser maduradas e industrializadas a medio plazo tras la finalización del proyecto para su futura explotación comercial por parte de los miembros de este consorcio.

Como argumenta el director de aviónica y sistemas de Catec, Antidio Viguria, "la creación de conocimiento tecnológico y su trasferencia al tejido productivo industrial, que es uno de los principales objetivos de Catec, es la mejor garantía para que las empresas mantengan sus ventajas competitivas."

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

A nivel económico, NT-Share contribuirá al incremento del tejido industrial y tecnológico relacionados con el sector de los UAS/RPAS en Andalucía, promoverá la inversión en I+D en ámbitos tecnológicos disruptivos que contribuyan al posicionamiento de nuestra región en el mercado internacional.

Para el director corporativo de aerospace & defence de Aertec, Pedro Becerra, "esta sinergia tecnológica entre dos entidades referentes en el sector de los RPAS "permitirá seguir innovando en un campo en el que Andalucía tiene un gran potencial, tanto por sus infraestructuras científico-tecnológicas, como por contar con personal altamente cualificado para el desarrollo tecnológico orientado a productos o servicios de alto valor añadido".

NT-Share es una iniciativa alineada con la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 RIS3 y con el Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, y que está llamada a ejercer un importante efecto tractor en la región, contribuyendo a la generación de nuevos conocimientos, a fortalecer y prolongar la relación entre entidades clave del ecosistema de innovación y a investigar y desarrollar tecnologías que podrán dotar de nuevas capacidades a los UAS desarrollados por la industria andaluza, mejorando su competitividad en el mercado global y dotándolos de un carácter diferencial.

El Centro de Desarrollo de Aertec, en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía Aerópolis, será la sede de este proyecto estratégico.