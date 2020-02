Aguirre defiende por su "profesionalidad" los nombramientos en el San Cecilio de Granada y Juan Ramón Jiménez de Huelva

Publicado 20/02/2020 14:40:29 CET

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha defendido este jueves los nombramientos de altos cargos en su Consejería basados en "mérito, capacidad y profesionalidad" con "el único compromiso de la calidad en la salud andaluza".

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta del parlamentario socialista Jesús María Ruiz sobre los nombramientos de los directores económicos de los hospitales de San Cecilio (Granada) y Juan Ramón Jiménez (Huelva).

"Lo fundamental es el mérito, capacidad y profesionalidad y no la adhesión al partido", ha asegurado Aguirre, quien incluso ha explicado que el actual Gobierno de PP-A y Cs ha mantenido directivos de alta profesionalidad que venían del gobierno anterior socialista y "algunos se han subido de categoría".

Así, ha detallado que ahora el personal de confianza en la Consejería se ha reducido de 14 a seis, los directivos se han reducido un cinco por ciento y se gasta un 1,7 por ciento menos en pagar retribuciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Además, ha apuntado que se está creando un nuevo decreto para acabar con la libre designación de cargos intermedios.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha indicado que "el único mérito" de estos dos cargos en Granada y Huelva es haber sido "concejales del PP-A" porque "no tienen experiencia ni por asomo con el sector sanitario".

En este sentido, ha criticado que "no le importe la sanidad pública" y le ha recriminado que hagan elecciones de nombramientos de forma "sectaria, desde el despotismo y sin concurso". "No solo deterioran con personas no adecuadas el SAS sino que además recolocan a personas que ya no tenían mucho sitio donde ir".