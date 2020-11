Aguirre destaca la contratación "de 13.487 trabajadores en noviembre" por Covid y PSOE-A lamenta hospitales "colapsados"

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado en el Pleno del Parlamento que se ha autorizado "la contratación de 13.487 trabajadores en noviembre y que estos contratos tendrán una duración hasta el mes de abril", mientras que el PSOE-A ha afirmado que "nos encontramos en un situación límite" por el Covid y que los hospitales "están colapsados por mucho que digan que no".

Aguirre ha comenzado su intervención en respuesta a una interpelación presentada por el PSOE-A reiterando que "nos estamos enfrentando a la mayor pandemia de los últimos cien años" y "para vencerla hemos destinado más dinero que nunca de forma extraordinaria, hemos revisado 929 obras para adecuar nuestros centros sanitarios al coronavirus o hemos adaptado el SAS a las distintas fases de la pandemia, organizando el propio servicio", con "un cambio profundo en nuestro modelo de asistencia sanitaria e inmersos en numerosos planes de contingencia".

En cuanto a los contratos, destacado, además, el refuerzo de plantilla, que ahora alcanza las 118.000 personas, y ha dicho que "se ha autorizado la contratación de 13.487 trabajadores en noviembre y que estos contratos tendrán una duración hasta el mes de abril", que se suman "a los 6.358 contratos Covid en septiembre y a los 9.625 en octubre". "No es solo una cuestión de coyuntura", sino que existe un aumento de plantilla "de forma estructural", todo lo cual "es posible por el compromiso del Gobierno andaluz y que se ha visto reflejado en el presupuesto aprobado".

En este sentido, ha subrayado que el presupuesto 2021 para Salud recoge "1.930 millones más que en 2018" y "hemos cumplido el 7% del PIB de inversión en Sanidad, una reclamación de muchos de los grupos parlamentarios". "Esto no es vender humo, sino realidades", ha manifestado Aguirre, quien también ha destacado el que en 2018 "el gasto por habitante-año en Andalucía era de 1.169 euros y ahora está en 1.399,11" y ha reprochado al PSOE que "dejara a la atención primaria en la miseria".

Ha afirmado así que la gestión de este Gobierno con el anterior "no admite comparación", aunque "no se suficiente porque siempre hay un ámbito de mejora". "Es evidente que no es suficiente, porque suficiente será cuando la pandemia sea cero, entonces podremos respirar tranquilamente. Nadie puede estar contento con la gestión realizada cuando se ha producido un número de fallecidos tan alto en Andalucía y en España", ha asegurado.

Por último, el titular de Salud ha señalado que el Gobierno "no puede vencer solo esta pandemia" y que necesitan "el compromiso y la colaboración de los ciudadanos y los grupos políticos". "No podemos ir cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta, aquí hay que sumar recursos unos con otros", ha afirmado.

Por su parte, el diputado socialista Juan María Ruiz ha señalado que en estos momentos "nos encontramos en un situación límite", para añadir que "nos esperan los meses más duros de frecuentación sanitaria" cuando empeoren las condiciones climatológicas y que Andalucía "escala puestos en el ranking de menos PCR del total de pruebas" por el Covid. Además, ha señalado como "preocupante" la situación de los hospitales en cuanto a camas ocupadas y de UCI.

"Han venido diciendo que la situación no es alarmante, que había espacio, pero en el último informe del Ministerio, Andalucía tiene

casi el 20% de camas ocupadas por pacientes Covid, en España el 15%, y las UCI, el 32%", ha manifestado Ruiz, quien ha lamentado que haya hospitales "al borde del colapso", y ha afeado a Aguirre que "hayan dado instrucciones que de que se suspenda la actividad programada".

Ha afirmado que "no de recibo que estén dejando de atender a muchas personas obligadas a trasladarse a hospitales privados y tienen que sacar un dinero que no tienen porque ven cercenados sus derechos", al tiempo que ha mostrado su "preocupación" por la políticas de recursos humanos de la Consejería, porque "es una pena que los profesionales hayan pasado del aplauso al atropello" y ha calificado la orden sobre derechos de los sanitarios de "innecesaria y casi ofensiva".

Ruiz se ha referido también a las residencias y ha afirmado que lo que está ocurriendo en Andalucía en esta segunda ola "no tiene nombre" con "un exceso de mortalidad que se sitúa en el 27% entre los mayores de 74 años". "No tiene ningún sentido lo que está pasando en residencias, con problemas de intervención, donde llegan tarde, de mortalidad evitable, y eso es algo que un Gobierno se tiene que plantear inevitablemente", ha señalado.

"LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN LAS RESIDENCIAS ES MUY GRAVE"

"Los hospitales están colapsados por mucho que diga que no", ha afirmado Ruiz, y se pregunta "dónde está la anticipación que dicen", al tiempo que ha reprochado a Aguirre que la FOAM "les viene advirtiendo de la excesiva mortalidad en las residencias que podrían haber evitado, con alcalde desorientados y profesionales desbordados". Además, le ha recordado que "empieza a haber pronunciamientos de la Fiscalía", porque "lo que está ocurriendo en las residencias es muy grave".

"La situación de Andalucía es lamentable", ha asegurado el diputado socialista, a lo que Aguirre ha respondido que "no todo vale para desgastar al contrario y menos ante una pandemia".