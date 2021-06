Aguirre: "El refuerzo del personal sanitario por la pandemia redundará en el Plan Verano 2021"

El PSOE dice que la atención primaria "sigue patas arriba" y que "no se ha recuperado la normalidad asistencial sanitaria"

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante su intervención este jueves en el Parlamento, ha informado que el refuerzo del personal sanitario a causa de la pandemia del Covid-19 "va a redundar" en el Plan de Vacaciones 2021, "por lo que aumentan hasta 45 los centros de atención primaria que se van a reforzar durante este verano, lo que supone un 18,4% más que el año pasado".

Aguirre ha explicado, en respuesta a sendas preguntas planteadas en el Pleno por los diputados socialistas Jesús María Ruiz y Carmen Velasco, que "a diferencia de otros años, tenemos contratos de personal de refuerzo que abarcan más allá del período estival, lo que se traduce en una subida del 12,6% en el número de profesionales sanitarios y un 18,1% más el total de días contratados".

En este sentido, el consejero ha indicado que "al estar inmersos en una pandemia, la planificación por parte del Servicio Andaluz de Salud es distinta, ya que hay que dar respuesta tanto a los enfermos de Covid, que exigen un mayor o menor número de profesionales en función de la evolución de la pandemia; como al proceso de vacunación que iniciamos el pasado 27 de diciembre y que requiere un mayor número de profesionales durante el segundo y tercer trimestre del presente año". Del mismo modo, "hay que cubrir las vacaciones del personal sanitario y garantizar la asistencia sanitaria de aquellas zonas que, en el período estival, aumentan de población".

Aguirre ha resaltado que "en el mes de abril se contrataron un total de 19.706 trabajadores sanitarios, ofertándose estos nombramientos hasta el 31 de octubre de 2021". "Esta cifra de trabajadores no es fija, ya que se va adecuando a las necesidades de la pandemia en cada momento", ha aclarado.

Por otro lado, en lo que se refiere a la recuperación de la normalidad en las consultas presenciales de los centros de atención primaria de Andalucía, el titular de Salud y Familias ha recordado que "en ningún momento se han dejado de realizar, aunque siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, las Sociedades Científicas y la Organización Mundial de la Salud, al principio de la pandemia se promovieron las consultas telefónicas para reducir al máximo los riesgos de transmisión del virus".

Aguirre ha puntualizado que "la fase de normalización de la atención presencial se inició en marzo de 2021 y, desde entonces, ha ido mejorando progresivamente". "Hemos pasado de 919.149 citas presenciales en el mes de enero a 1.518.135 en el mes de mayo, lo que supone un incremento del 65%. Las citas presenciales de abril a mayo han experimentado una subida del 31,5%, de las cuales el 12% se solicitaron directamente por los pacientes", ha detallado.

Ha valorado muy positivamente la situación de los centros de salud, "ya que el 87,7% están abiertos mañana y tarde y solo el 12,3% cierran por las tardes, lo que supone una mejora del 74,90% y del 26,10% respectivamente". Lo mismo ocurre con los consultorios locales y auxiliares, "los cuales están abiertos en un 97,8% y solo el 2,2% cierran por las tardes".

Por último, el consejero ha señalado que "el objetivo de la Consejería de salud y Familias es seguir normalizando la situación aunque no debemos bajar la guardia, ya que hay que tener en cuenta que actualmente la pandemia nos obliga a mantener los dobles circuitos y procedimientos de seguridad".

Por su parte, Ruiz, que ha lamentado que Andalucía esté a la cabeza en cuanto a la incidencia acumulada por Covid, ha señalado que espera que Salud no afronte el Plan de Vacaciones 2021 "con voluntarios o conciertos a la privada", para criticar que no haya informado del mismo a los sindicatos, lo que supone "una falta de transparencia y respeto a la Mesa Sectorial, incluso a propuestas aprobadas muchas de ellas en este Parlamento".

"Nos preocupa que lleguen tarde y lo que tienen que esconder", una situación que "no han sabido ordenar, con un 10% de consultas presenciales y grandes problemas de inequidad". Ha preguntado a Aguirre "qué han hecho con los más de tres millones del Gobierno central" y le ha reprochado "la indefensión de los ciudadanos" ante esta situación. "No sabemos dónde ir, nadie nos escucha; este es el resultado del Gobierno del cambio", se pregunta.

Ha criticado que "han transformado un sistema universal de salud en un sistema para unos pocos, un sistema público en un sistema semiprivado y un sistema gratuito en una sistema costoso para la población", al tiempo que ha asegurado que la sanidad "nunca involucionó tanto", pero que "aún está a tiempo de corregir y dar garantías a los ciudadanos".

La diputada socialista Carmen Velasco, que ha preguntado en el Pleno por las consultas presenciales en atención primaria, ha indicado que las expectativas de este tipo de citas a partir del 2 de marzo "no quedó más" que en un titular de prensa, y que este nivel asistencial "sigue patas arriba y desmantelada cuatro meses después", ya que se habló de "recuperar la normalidad asistencial sanitaria y no ha sido así". "No nos sigan dando excusas", ha afirmado.