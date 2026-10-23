El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, encabeza la candidatura del PP al Congreso por Jaén el 29N

Luis Mariano Camacho. - PP DE JAÉN

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bailén (Jaén), Luis Mariano Camacho, encabezará la candidatura del PP por la provincia al Congreso en las próximas elecciones generales. Se renueva así el número uno con respecto a las de 2023, cuando la lideró María Luisa del Moral.

Con una dilatada experiencia en el ámbito municipal, ya que es regidor de su localidad desde 2015, Camacho es también coordinador general del PP jiennense y portavoz de su formación en la Diputación Provincial.

En declaraciones a Europa Press, ha agradecido su elección tanto al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, como a sus homólogos en Andalucía y la provincia de Jaén, Juanma Moreno y Erik Domínguez, respectivamente.

Ha afirmado que supone "un inmenso honor y a la vez fue una responsabilidad muy grande". "Este país necesita un cambio de gobierno que solo puede venir de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a poner a España donde merece y vamos a entregarnos en cuerpo y alma para que este cambio sea una realidad", ha señalado Camacho.

Su nombre ha sido anunciado este viernes en una nota por el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, entre los ocho candidatos que liderarán las listas provinciales a la Cámara Baja por el Partido Popular, una vez que los comités electorales provinciales han elevado la propuesta al Comité Electoral Nacional.

Junto a Camacho por Jaén, se trata de Carmen Crespo (Almería), María José García-Pelayo (Cádiz), Lorena Guerra (Córdoba), Jorge Saavedra (Granada), Pilar Miranda (Huelva), Elías Bendodo (Málaga) y Juan Bravo (Sevilla).

Un equipo compuesto por cuatro hombres y cuatro mujeres, "en el que se combina la experiencia y juventud, con el objetivo de impulsar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno e iniciar una nueva etapa de ilusión en España".