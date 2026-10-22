El alcalde de Córdoba apoya medidas ante determinados barrios que les "cuesta recortar brecha de desigualdad" en renta

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, interviene en el acto del Día Internacional de la Mujer Rural 'Raíces que transforman. Mujeres rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este jueves "los esfuerzos" con medidas para hacer frente a la situación que viven determinados barrios de la ciudad, como Sector Sur, Guadalquivir, Palmeras y Moreras, que les "cuesta recortar brecha de desigualdad" en la renta media por persona, todo ello tras el estudio de 29 zonas analizadas en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados el 19 de octubre en el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares y correspondientes al ejercicio 2024.

En declaraciones a los periodistas al asistir a la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Rural 'Raíces que transforman. Mujeres rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades', el regidor ha destacado que "en este último año y desde 2019 en todos los indicadores, en renta media por persona, en renta media por hogar y, sobre todo, en el índice de desigualdad, que es el índice de Gini, Córdoba ha mejorado más que la media andaluza y que la media española", de manera que "en el conjunto de la ciudad los datos son buenos".

Sin embargo, ha advertido de que "hay determinadas zonas donde, aunque siguen subiendo en renta, les cuesta recortar esa brecha", remarcando que "hay una brecha de desigualdad en determinados barrios, que aunque mejoran su renta de forma importante --todas superiores a un 20 o 25% desde el año 2019, que no son mejoras pequeñas--, les cuesta recortar la brecha".

En este sentido, ha apoyado los esfuerzos que se hacen ante ello como con el antiguo colegio Duque de Rivas, "con un proyecto con inserción sociolaboral que llega al 60% y donde hay que seguir trabajando en general en la mejora del conjunto de la ciudad", a la vez que ha subrayado que "la mejor forma de luchar contra la desigualdad" es la creación de empleo.

En definitiva, Bellido ha trasladado que "es un trabajo a largo plazo", al tiempo que ha resaltado sobre el citado estudio que "hay datos buenos, datos grises y datos malos", si bien ha abundado en que "la tónica general es a mejorar".

EVOLUCIÓN "POSITIVA"

Al respecto, la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Contador, ha calificado este miércoles como "positiva" la evolución de la ciudad según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Los indicadores muestran un crecimiento de los ingresos superior al registrado en Andalucía y España, junto con una reducción de la desigualdad.

Según ha expuesto la edil en una nota, estos datos recogen que en Córdoba capital la renta neta media por persona alcanza los 14.947 euros anuales, un aumento del 7% en el último año, frente al 6,5% de Andalucía y el 6,1% de España. Por su parte, la renta neta media por hogar ha crecido un 6,2%, por encima del 5,9% registrado tanto en Andalucía como en España, hasta alcanzar los 37.825 euros anuales.

También destaca la evolución de la renta mediana por unidad de consumo, que tiene en cuenta el tamaño y la composición de los hogares. En Córdoba ha pasado de 17.850 a 19.250 euros, un incremento del 7,8%, frente al 4,3% de Andalucía y el 3,6% de España, más del doble del crecimiento registrado en el conjunto nacional.

En cuanto a la distribución de los ingresos, el índice de Gini, que mide las desigualdades en la distribución de la renta, se sitúa en Córdoba en 31,1 puntos, por debajo de los 31,9 puntos de España. Asimismo, el indicador P80/P20, que compara los niveles de renta de la población con mayores y menores ingresos, ha descendido de 2,7 a 2,6 puntos.

La evolución de estos indicadores también se observa a medio plazo. Desde 2019, la renta mediana cordobesa ha aumentado un 27,9%. Durante el mismo período, el índice de Gini se ha reducido en Córdoba 1,9 puntos, frente a los 1,7 puntos de descenso del conjunto andaluz.