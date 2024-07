El alcalde de Córdoba: La subida de la tasa de basura se debe a "la ley del Gobierno que obliga a ayuntamientos"

CÓRDOBA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha aclarado este miércoles que la subida de la tasa de basura se debe a "la ley que aprobó el Gobierno, que obliga a los ayuntamientos a poner la tasa y a repercutir el coste del servicio al usuario" ante la implantación del quinto contenedor, de modo que "la ley obliga a todos los ayuntamientos a reciclar y que no vayan los residuos a los depósitos de vertederos".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha recordado que este año ya se ha repercutido "el coste del impuesto", pero "la ley establece otras cuestiones paralelas", como son "un cambio del sistema de recogida", ante lo cual han "peleado hasta donde se ha podido y hemos defendido el sistema que tenía Córdoba", pero "ese sistema no ha sido aceptado, aunque la ley preveía en su articulado excepciones al sistema general".

Por tanto, ha apuntado que "eso lleva, no sólo a pagar ese impuesto, sino a cambiar el sistema, que implica que hay que poner miles de contenedores en la ciudad para el quinto contenedor y la aplicación de la ley, que el convenio que hay con Ecoembes, que generaba unos ingresos a los ayuntamientos muy elevados, se ha tenido que firmar otro convenio donde los ingresos disminuyen".

Al respecto, el alcalde ha explicado que "Ecoembes pagaba por el plástico que recogíamos y ellos compraban, generando unos ingresos a los ayuntamientos que van a ser menores", de manera que "si hay menos ingresos y más gastos, el coste del servicio sube", remarcando que "la ley obliga a repercutir ese coste de servicio", por lo que "no hay más remedio".

"A pesar de eso, este año el Consistorio ha aportado 12 millones de euros a Sadeco para evitar que todos estos costes supusieran, mientras que no se han ingresado, un problema de supervivencia de la empresa y que se siguiera prestando el servicio público", ha destacado Bellido, quien ha indicado que para 2025, sobre los ingresos ordinarios que se hacen a Sadeco, "el aumento va a ser de alrededor de cuatro o cinco millones de euros".

En definitiva, el primer edil ha subrayado que "si no se hubiera hecho todo esto, no solo hubiéramos tenido que subir lo que subimos, que no queda más remedio", con "la responsabilidad que pone la ley y para que el servicio se siga prestando, hubiéramos tenido que repercutir otros 16 o 17 millones de euros más en el recibo", pero "el Ayuntamiento sí lo ha podido asumir, con ampliaciones de capital y transferencias", a la vez que "se sube la financiación el año que viene", ha detallado.

"El coste en Córdoba de la basura ha subido por todas estas circunstancias y la ley obliga a que ese coste que ha subido se repercuta en los ciudadanos", ha lamentado el alcalde, quien ha dicho que entiende que "es difícil hacer una oposición muchas veces, aún conociendo las realidades" y ve "normal que hagan críticas y que no quieran asumir el coste que supone tener que tomar estas decisiones".