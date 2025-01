El alcalde de Jaén espera que el compromiso de la Junta se traduzca en "hechos" porque "esa no ha sido la tónica"

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha dicho esperar que el "lógico" compromiso con la ciudad expresado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pase "de las palabras a los hechos", porque "esa no ha sido la tónica" hasta ahora.

Así lo ha indicado después de que el presidente autonómico, en el marco de la presentación de la Alianza Andaluza del Biogás, le trasladara el lunes que la Junta "seguirá apoyando con firmeza y determinación" a la capital independientemente de quien gobierne, en alusión directa a la moción de censura que el 2 de enero supuso el desalojo de la Alcaldía de Agustín González (PP).

"Lógicamente, no se puede esperar de otra forma que sea el posicionamiento político del presidente de la Junta de Andalucía. Lo que sí espero es que sean hechos y las realidades se empiecen a ver desde el primer día", ha destacado el regidor a preguntas de los periodistas antes del pleno extraordinario celebrado este miércoles.

Al respecto, ha afirmado que "no ha sido lo que se realizó" por parte del Gobierno andaluz del PP en el mandato anterior, con gobierno de PSOE y CS, con ejemplos en los que desde el Consistorio se pidió "el apoyo de la Junta de Andalucía y no se llevó a cabo".

"Desde el tranvía hasta la cesión del Palacio del Uribe para poner el Museo de la Ciudad de Jaén; también que se pudiera traer el Museo del Aceite, que se pudiera venir a Jaén que lo tenemos en Geolit y le ofrecimos también el Banco de España, o el espacio para el Archivo Histórico Municipal que también lo queríamos hacer y se impidió que existiese o inversiones en centros educativos donde tampoco se hicieron", ha comentado.

De ahí que Millán haya asegurado que la del compromiso materializado en hechos "no ha sido la tónica de la Junta de Andalucía con Jaén": "ni lo fue con el gobierno del PSOE y Ciudadanos en el anterior mandato ni ha sido la tónica de estos meses con el PP y Jaén Merece Más". "Tanto ha sido así", según ha añadido, "que no ha mantenido el gobierno municipal" en la Ciudad de Jaén y "ha sido por algo".

"Por lo tanto, las declaraciones están bien, son educadas, pero los jiennenses lo que queremos son hechos", ha dicho el alcalde, quien ha aludir a asuntos en los que se podrá "ver cuál es la posición de la Junta", como en "una cuestión menor" como la solicitud para mantener el aparcamiento en La Alcantarilla.

Igualmente, se ha referido a la dotación de instrumentos para el Conservatorio Superior de Música, con la demanda de "dos millones y medio" para tener un centro "adecuado" o "con la Universidad de Jaén", desde la que se viene denunciando el incumplimiento en materia de financiación.

"Y, junto a esto, qué papel va a tener con las inversiones previstas porque queríamos una Ciudad Sanitaria, no queremos una lavandería. La ciudad de Jaén no está demandando una lavandería y nos están vendiendo lo que no es", ha manifestado.

Millán ha señalado que "lo mismo pasa con la Ciudad de la Justicia" y con la continuación del Distribuidor Norte, sobre el que "se comprometieron con Jaén Mere Más en 2023" a "tener un proyecto ya en este año 2024 pasado" y no lo hay.

Así las cosas, ha instado a Juanma Moreno a "pasar de las palabras a los hechos". "Jaén necesita hechos y hasta el día de hoy nos hemos quedado solo en palabras", ha concluido el alcalde de la capital jiennense.