El alcalde de Jaén pide a Castillo que renuncie al servicio de autobús urbano si no está capacitada

JAÉN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Jaén, Julio Millán, ha pedido a la empresa Herederos de José Castillo que renuncie como al servicio de autobús urbano si no está capacitada para ello. La petición la ha formulado el primer edil después de que este martes, sin ningún tipo de aviso previo y sin servicios mínimos, la ciudad se quedara sin autobuses. Fue la plantilla la que decidió sobre la marcha no trabajar para exigir a la empresa el abono de la mitad de la nómida que se le adeuda del mes de julio.

"Que preste un servicio de calidad y si no puede hacerlo que se vaya y que renuncie al servicio", ha dicho el alcalde en declaraciones a los medios, una vez que en la presente jornada los autobuses urbanos han vuelto a prestar servicio.

Millán ha insistido en que el contrato con Castillo es nulo desde 1961 y así lo ha reconocido la Justicia en primera instancia por lo que la empresa sigue prestando el servicio sin contrato y litigando al mismo tiempo para impedir que el Ayuntamiento haga un contrato puente hasta que pueda sacarlo a licitación.

Millán, que ha responsabilizado directamente al PP por haber contribuido a que la empresa se haya mantenido sin contrato durante 60 años, ha pedido disculpas a la ciudadanía por "una situación lamentable que no tiene excusa" en relación con la huelga "salvaje" que llevó a cabo este miércoles la plantilla.

También ha tenido palabras para el presidente del comité de empresa, Juan Balbín, al que ha indicado que "no tiene que ser un lacayo de Castillo, sino a defender los derechos de los trabajadores y en mal papel los ha dejado cuando su asesoramiento ha sido llevar a cabo una huelga salvaje".

En esta línea, ha apuntado que Balbín debe defender los derechos de la plantilla ante la empresa y no dejarse utilizar para poner en el punto de mira al Ayuntamiento cuando se le están haciendo los pagos a 30 días. En este punto, ha recordado que el servicio de autobús urbano se financia en un 80 por ciento por los billetes de los usuarios, mientras que lo que aporta el Ayuntamiento es una compensación por los bonobuses y billetes bonificados.

"Vamos a exigir a Castillo que preste un servicio de calidad", ha dicho Millán, al tiempo que ha indicado que lo ocurrido durante la jornada de este miércoles se pondrá en conocimiento del juzgado para pedir responsabilidades que ya que se trata de un "incumplimiento muy grave".

"Si la empresa no está capacitada y preparada, lo que tiene que hacer es renunciar al servicio de transporte urbano", ha reiterado Millán. El alcalde ha señalado que no hay fecha para una reunión con el comité de empresa de Castillo y ha insistido en que no se puede vincular lo ocurrido este miércoles cuando la ciudad se quedó sin servicio de autobús urbano con la situación de los pagos que hace periódicamente el Ayuntamiento para compensar a la empresa el servicio que presta en la ciudad.