El alcalde de Jaén (PP) muestra su respeto a la decisión judicial de archivo de la causa contra Millán y Colomo

JAÉN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Agustín González (PP), ha mostrado su respeto a la decisión del responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén de dictar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra los socialistas Julio Millán y África Colomo como presuntos autores de un delito de denuncia falsa.

"No me habrán oído nunca comentar nada al respecto, sino siempre respetar las decisiones judiciales" ha dicho el alcalde a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha señalado que "como alcalde lo que sí es cierto es que son temas que no favorecen nunca ni benefician a la ciudadanía".

"El tema de compra de votos, de falsedad de denuncias, son temas que no benefician a la ciudadanía, que lo que busca siempre es el tener unos referentes también a nivel institucional y político", ha afirmado el alcalde durante un rueda de prensa en la que ha comparecido junto al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella.

Al margen de valorar si el archivo se recurre o no por las partes personadas, entre ellas el Partido Popular, González ha abogado por ser "prudente", ya que se trata del poder judicial y "siempre hay que ser respetuoso y sobre todo garantizar su independencia".