El alcalde de Porcuna (Jaén) rechaza que la candidatura de Paisajes del Olivar siga adelante con la zona de la Campiña

PORCUNA (JAÉN), 24 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno (CS), ha expresado "la total resistencia" a que la candidatura 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial siga adelante incluyendo la Campiña jiennense, en la que se ubica este municipio.

Así lo ha indicado en un vídeo difundido en redes sociales, consultado por Europa Press, después de que el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, afeara la "falta de diligencia", "de liderazgo" y "de pedagogía" que la Diputación de Jaén ha tenido como promotora del expediente, además de esperar que "reconsidere su posición" y se pueda "sacar adelante".

Moreno ha lamentado "profundamente" las declaraciones de Bernal y ha considerado que, "decir, después de 15 meses de sufrimiento, de estudios en profundidad del expediente de los Paisajes del Olivar, que se necesita pedagogía porque no tenemos información, es un insulto a la inteligencia".

"Sabemos perfectamente cuáles son los perjuicios que contiene ese expediente para nuestras explotaciones agrarias y no vamos a consentir bajo ningún concepto que ese expediente siga adelante. Por lo tanto, desde aquí le anunciamos la total resistencia a que ese expediente continúe adelante con el componente 14, de nuestros municipios", ha afirmado.

En este sentido, ha anunciado que se adoptarán todas las medidas al alcance "para que ese expediente quede como está, paralizado y retirado y que no se recupere", al menos con esa zona, representada por Porcuna, Lopera y Arjona.

"Dejen ya de insistir en el expediente con el C-14, retiren el componente de nuestra comarca y sigan adelante con el proyecto si a otros territorios les interesa. Pero a nosotros no nos interesa, no digan más que quieren diálogo y que quieren pedagogía porque no tenemos información", ha manifestado.

El regidor ha subrayado que cuentan con información y quince meses en los que se ha "sufrido mucho por la preocupación de muchas familias", a las que "se les rompía" el modo de vida. En este punto, ha asegurado que lo que quieren es seguir cuidando sus explotaciones, viviendo de ellas "y que no se vulnere el derecho a la propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución".

"Y quiero agradecer a Asaja, a COAG, a Cooperativa Agroalimentaria y, por supuesto, a la Diputación Provincial de Jaén que se hayan puesto de lado de los agricultores, que haya amparado a los agricultores de este perjuicio, que era ya casi imparable, y que a partir de ahora vivimos más tranquilos miles de familias en esta comarca", ha comentado Moreno.

Precisamente la oposición de parte de los agricultores afectados, especialmente en la Campiña jiennense, denominada 14 en el expediente, hizo que la comisión institucional decidiera el pasado el 29 de abril su retirada --había sido enviado a la Unesco con la previsión de analizarse en su asamblea general de 2025--.

Desde entonces, distintas voces han abogado por retomar un expediente fruto de diez años de trabajo --como la Universidad de Jaén, IU, la Fundación Savia o el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas--, si bien la Diputación de Jaén, que lo impulsó, sostiene que no se va a recuperar a menos que lo pidan los olivareros que no quieren formar parte.

EL EXPEDIENTE

El expediente de los 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial fue impulsado hace una década por la Diputación de Jaén con la implicación de las diputaciones de Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga; las universidades de estas provincias, la Junta de Andalucía, organizaciones agrarias, cooperativas y fundaciones como Savia o Juan Ramón Guillén.

Se remitió el pasado mes de enero a la Unesco y estaba previsto que su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial se debatiera en la asamblea de 2025.

Ponía el foco en un paisaje cultural, agrario, evolutivo y vivo, cuyos valores a conservar tienen que ver precisamente con la continuidad de su productividad y su sostenibilidad económica, ambiental y social. Un paisaje patrimonial que es el resultado del esfuerzo de muchos agricultores y agricultoras, que han dedicado su vida al cultivo y cuidado de estos árboles que han permitido y permiten el sustento de muchas familias y territorios en Andalucía.

Este expediente identificaba 14 zonas de paisaje cultural, que se han delimitado en función también de la historia de este paisaje: Montoro y su entorno (Córdoba), Molino Ducal San Fernando (El Carpio, Córdoba), Haciendas de Tavera y La Buzona, (Carmona, Sevilla), Hacienda de San Ignacio de Torrequemada (Aljarafe, Sevilla), Haciendas de La Soledad y Guzmán (Los Alcores, Sevilla), Cortijo La Jara (Jerez de la Frontera, Cádiz), bancales de Nigüelas y almazara de La Erilla del Valle de Lecrín (Nigüelas, Granada), Olivares de Santa Catalina (Orcera, Jaén), El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), Alfar de Écija (Écija, Sevilla), Cortijo Blanco (Periana, Málaga), Campiñas de Jaén (Porcuna y Lopera, Jaén), Hacienda La Laguna (Baeza, Jaén) y Zuheros (Sierras Subbéticas Córdoba).

Las zonas elegidas reflejaban valores excepcionales, que se concretan en una serie de expresiones materiales e inmateriales que van desde los tipos de parcelas y las variedades de olivar hasta las muestras arqueológicas y arquitectónicas, así como su patrimonio inmaterial, como puede ser la cultura campesina, las tradiciones o los espacios de interpretación, entre otros recursos.