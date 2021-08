El alcalde de Quesada (Jaén) comparte restricción de la movilidad nocturna para intentar controlar el aumento de casos

QUESADA (JAÉN), 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Quesada (Jaén), José Luis Vílchez (PSOE), ha compartido la necesidad de restringir la movilidad nocturna, popularmente conocido como el toque de queda, para lograr controlar los contagios, actualmente ya por encima del millar de positivos por cada 100.000 habitantes en esta localidad jiennense que se acerca a los 5.200 habitantes.

Los últimos datos actualizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y consultados por Europa Press, sitúan a Quesada con una tasa de incidencia de 1.020 casos por cada 100.000 habitantes tras contabilizarse 53 contagios en los últimos 14 días, de los que 18 ha sido en los últimos siete días.

De cara a la reunión de este miércoles del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Jaén, el alcalde ha apuntado que "si por circunstancias de la evolución de la pandemia llegáramos a la cifra para que se estableciera el toque de queda, mi opinión personal y que compartimos dentro del equipo de gobierno es que no la vemos mal".

Vílchez ha indicado a Europa Press que ven "positivo" todo aquello que conlleve la limitación de la movilidad "siempre y cuando esas vengan asociadas a algún paquete de ayudas para aquellos sectores, principalmente del ocio nocturno, que peor lo están pasando".

Ha añadido que el toque de queda impedirá que "el virus corra más" y con ello se logre reducir el número de casos en el municipio donde uno de los focos de contagio ha sido la residencia de mayores donde se han dado hasta 13 positivos entre residentes y otros tres más entre trabajadores, tal y como indicó el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en su visita del pasado jueves a la provincia de Jaén.

Esta quinta ola en el municipio se ha llevado hace escasos días la vida de otro vecino y ya son nueve los que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia. Actualmente, ninguna persona del municipio está ingresada y los contagiados tienen síntomas leves, incluidos los residentes de la residencia de mayores.

El alcalde no se explica el incremento de casos, pero ha incidido en que detrás puede estar un mayor movimiento de personas coincidiendo con la época estival y en el hecho de que "este es un virus es algo que no se ve, que no se siente, y hay gente que es asintomática". "Ha llegado a Quesada, lo mismo que hace poco ha dado vueltas por la comarca de Cazorla, que es donde nos encontramos", ha dicho el alcalde, confiado en que pronto los datos cambien de tendencia y se pueda volver a una cierta normalidad.

Vílchez ha insistido en que la población está "tranquila" y con la "lógica preocupación" de todo lo que conlleva estar viviendo una pandemia, pero con optimismo. "Una de las cosas que no nos gustaría es caer en el pesimismo", ha indicado el alcalde. "Si podemos poner todos de nuestra parte, se podrá salir de otra manera y podremos salir pronto", ha concluido el primer edil.