El alcalde señala que Ambrosio (PSOE) "no ha sido un ejemplo de eficacia" en el Ayuntamiento

Publicado 10/07/2019 15:26:01 CET

CÓRDOBA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, ante las críticas que ha dirigido la portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, a la gestión del nuevo gobierno local de PP y Cs, desde la constitución de la nueva Corporación el pasado 15 de junio, ha afirmado que la ex alcaldesa socialista "no ha sido un ejemplo de eficacia, precisamente, durante sus cuatro años" al frente del gobierno de la ciudad.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Bellido, ante la acusación de Ambrosio de que el nuevo gobierno municipal pretende postergar sin justificación la intervención en Ronda del Marrubial, ha preguntado a la ex alcaldesa, respecto a la intervención pendiente, que "¿si estaba todo listo, por qué no la iniciaron ellos?", en referencia al anterior gobierno municipal de PSOE e IU.

Así y tras recordar que el gobierno que él preside no lleva "ni un mes", Bellido ha señalado que, por lo menos, Ambrosio ya reconoce "que todavía no tenemos los terrenos a disposición" del Ayuntamiento, sino que "hay que expropiarlos", y eso no es un proceso rápido, aunque "hay predisposición del Ministerio de Defensa", que es el titular de los suelos, garantizando el alcalde a los vecinos "que la Ronda del Marrubial se quedará terminada en este mandato".

De hecho, para agilizar el proceso, el nuevo gobierno local ya empezó a trabajar con Defensa "el día 25 de junio, cuando tuvimos la primera reunión", pero lo cierto es que "hasta que no expropiemos" los suelos pues "no se puede iniciar la obra, por mucho que la señora Ambrosio insista".

Además, según ha reseñado Bellido, los socialistas, "durante los 40 años que han estado en el Gobierno de la Junta, ya podían haberlo hecho", con lo que el alcalde ha dicho no entender "las prisas", ahora que "no están en el Gobierno de la Junta ni del Ayuntamiento", donde, según ha recordado, Ambrosio "ha tenido cuatro años" que no ha aprovechado.

En cuanto al retraso en la apertura de las piscinas municipales que ha criticado Ambrosio, el alcalde le ha dicho que lo que le habría gustado cuando tomó posesión la nueva Corporación municipal el pasado 15 de junio es que "esas piscinas hubiesen estado abiertas" o, al menos, que se contase entonces "con algún tipo de expediente o contrato listo para poder hacer", pero no ha sido así, y por eso ahora resulta de "una complejidad enorme el poder abrirlas".

En cualquier caso, el nuevo gobierno local está "corriendo" todo lo que puede, "teniendo en cuenta que no hace ni un mes" desde su conformación, de modo que, según las previsiones de Bellido, "antes de que se cumpla un mes desde que éste gobierno está formado, las dos piscinas estarán abiertas con absoluta normalidad", es decir, para el 17 del presente mes de julio, tras una labor de "ingeniería administrativa" y un "trabajo muy intenso" para lograrlo.

Bellido ha recordado que, además, las piscinas están ubicadas en la Fuensanta y en el Distrito Sur, dándose el caso de que éste último es uno de "los más pobres de toda España, con lo cual, si no abrimos las piscinas, estamos condenando a muchos niños de estos barrios a que no puedan disfrutar de sus vacaciones de verano", razón por la que el Ayuntamiento está haciendo todos los esfuerzos necesarios para abrir las piscinas cuanto antes.