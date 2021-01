El alcalde de Villatorres (Jaén) denuncia la pintada 'VOX' en la fachada de su casa

VILLATORRES (JAÉN), 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villatorres (Jaén), Miguel Manuel García (Adelante Villatorres-IU), ha denunciado que la fachada de su casa ha amanecido este lunes con una pintada en la que puede leerse 'VOX' y ha asegurado que este tipo de actos no lo van a "amedrentar" y seguirá "trabajando todavía con más ahínco" para mejorar el municipio y la calidad de vida de su ciudadanía.

"Si el objetivo era amedrentarme, la o las personas que lo hayan hecho están consiguiendo el efecto contrario. Ellas quedar en muy mal lugar y reforzar mi imagen, mi labor. Aunque es verdad que es un poco violento levantarse y ver eso. Tampoco es nada grave, pero sobre todo por mi familia, mi pareja", ha explicado a Europa Press.

En este sentido, ha indicado que Villatorres "es un pueblo muy tranquilo y cualquier cosa que salga de lo común, como esto, provoca un poco de sobresalto". "No cabe más que condenarlo e intentar buscar a los culpables", ha afirmado, no sin valorar la "respuesta" que en este sentido está teniendo de la ciudadanía a través de las redes sociales, donde ha compartido la imagen de la pintada y está recibiendo numerosos mensajes de apoyo.

García ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Local y la Guardia Civil, aunque ha añadido que, "si no hay testigos, será complicado" dar con el autor o autores. Ha dicho no tener idea sobre quién podría estar detrás y "si es simplemente una gamberrada". Sí ha apuntado que tuvo que actuar "durante el toque de queda" nocturno por la covid-19, puesto que la vivienda se encuentra en una zona "con mucho tránsito" y él mismo salió "cerca de las once a tirar la basura y no había nada".

"Para que yo tenga una experiencia desagradable con algún vecino, tengo mil cordiales y agradables. Intento tratar a todo el mundo con respeto y la verdad es que recibo exactamente eso. No he tenido últimamente nada con nadie y entiendo que menos por un problema político, puesto que lo que hay pintado en la pared son las iniciales de un partido", ha comentado.

El alcalde ha explicado que, al margen de posibles simpatizantes, VOX no tiene estructura ni representación "a nivel local" --Adelante Villatorres ganó las elecciones de 2019 con el 44 por ciento de los votos y cinco concejales, mientras que PSOE y PP lograron tres ediles en cada caso-- y no tiene constancia de que vaya a presentarse en un futuro. "Desde luego, si tiene pensado hacerlo, no han elegido la mejor carta de presentación", ha considerado.

García ha confiado en que la pintada pueda ser borrada este martes, una vez que ha dado parte al seguro, y ha subrayado que los responsables "se definen ellos solos con esta actitud". Les ha pedido, además, "valentía" para trasladarle en persona "cuáles son sus intenciones, más allá de la gamberrada".

"Si con este acto vandálico persiguen algún propósito, desde luego que no lo van a conseguir, seguiré trabajando todavía con más ahínco por nuestro municipio para sacar adelante todos los proyectos que nuestros pueblos necesitan y los ciudadanos nos estáis demandando", ha asegurado.