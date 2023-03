Alcaldes del PSOE e IU llaman a manifestarse en Córdoba el día 25 por la sanidad pública

CÓRDOBA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes cordobeses del PSOE y de IU han protagonizado este viernes una acción conjunta, ante la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, en defensa de la sanidad pública andaluza y contra su "desmantelamiento" y "privatización" por el Gobierno andaluz del PP, lo que les ha llevado a pedir a los cordobeses que se manifiesten el próximo día 25 del presente marzo contra la "cada vez más sangrante y descarada destrucción de la sanidad pública".

Así lo ha expresado, en declaraciones a los periodistas, la alcaldesa de Moriles, Paqui Carmona (PSOE), acompañada por los también alcaldes socialistas de Montilla, Rafael Llamas, y de Iznájar, Lope Ruiz, y junto a los alcaldes de IU en Carcabuey, Juan Miguel Sánchez; en Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, y en Aguilar de la Frontera, Carmen Flores.

En este contexto y como evidencia de la apuesta el Gobierno andaluz del PP por la sanidad privada, en detrimento de la pública, Carmona ha criticado que, solo el año pasado, en Andalucía "652 millones de euros de fondos públicos, procedentes de nuestros impuestos, fundamentalmente de los trabajadores y de la clase media, porque a los ricos ya sabemos que se los han perdonado, se fueron a la sanidad privada", a la vez que "un millón de usuarios de la sanidad pública fueron desviados a la sanidad privada, con la única intención de engordar a la sanidad privada frente al deterioro que está sufriendo la sanidad pública".

Mientras tanto, según ha lamentado Carmona, "nos llegan las voces de todos los alcaldes" advirtiendo que "los centros de salud se cierran, como el de mi pueblo, por ejemplo, que por las tardes está cerrado a consultas", y también "nos llegan las voces de ciudadanos que están viendo como su Atención Primaria tarda 15 días en darle una cita o como te derivan de una manera descarada a la sanidad privada" para la realización de pruebas diagnósticas o citas con especialistas, alegando que en la pública tardaría mucho y buscando con todo ello que "haya dos tipos de sanidad, una pobres y otra para ricos".

Por su parte y por todo ello, el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez (IU), ha hecho un "llamamiento a toda la ciudadanía" para que "el día 25 llenamos las calles de Córdoba para alzar la voz contra la hoja de ruta que tiene marcada el Partido Popular de Juanma Moreno, que es el desmantenimiento de la sanidad pública, que es el objetivo que tienen en mente y que con la mayoría absoluta ya lo están haciendo descaradamente".

Ejemplo de ello, según ha afirmado, son los "más de 200 millones de euros en contratos a dedo para la sanidad privada, y ahora ya el colmo de los colmos, el que las clínicas privadas van a poder prestar servicios de Atención Primaria", a razón de "150 euros la primera consulta y 90 euros la segunda", y aunque "no vamos a ir con nuestra cartera literalmente a pagar" estas consultas "al médico, pero lo van a coger de nuestros impuestos, los que pagamos todos" los ciudadanos, "y eso es robarnos a punta de pistola para pagar a la sanidad privada, que es el objetivo del Partido Popular, regar de dinero público a todo lo que tiene que ver con la sanidad privada".

En este contexto, lo que busca el PP, según ha subrayado Sánchez, es "el colapso de la de la sanidad pública y, sobre todo, de la Atención Primaria" pública, y por ese motivo mantienen a los profesionales sanitarios "en esas condiciones tan precarias de empleo, para que no puedan hacer un plan de vida", con "contratos de dos meses, de un mes o de días", y "eso no hay persona que lo pueda soportar", de ahí la falta de profesionales para ocupar plazas vacantes, sobre todo en el ámbito rural.

El alcalde de Carcabuey ha señalado que "no es que no haya" profesionales suficientes, como afirma el PP, sino que se van a otras comunidades y países donde les ofrecen mejores condiciones laborales, las que no les ofrece el PP, porque lo que "ellos buscan es el deterioro de la sanidad pública, para poder justificar la derivación de todos los servicios a la sanidad privada", y contra eso hay que manifestarse el día 25, según ha concluido.