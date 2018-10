La alcaldesa de Córdoba: El Gobierno sería "irresponsable" si no reclamara la titularidad de la Mezquita

Publicado 10/09/2018 15:33:27 CET

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha manifestado este lunes que el Gobierno central sería "totalmente irresponsable" si no reclamara la titularidad de la Mezquita-Catedral en caso de que se encuentre en la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia que prepara el Ejecutivo sobre los que tiene derecho el Estado.

En una entrevista en Radio Córdoba Cadena Ser, recogida por Europa Press, la primera edil ha asegurado que, "si no lo hace el Gobierno, existe la posibilidad de reclamar ante los juzgados, no como institución, porque el Ayuntamiento no ha sido nunca propietario de la Mezquita-Catedral y no podrá reclamar en ningún momento".

Sin embargo, cree que "ante situaciones que se han dado a lo largo de la historia, con un dominio público en manos de la administración general del Estado y del Gobierno, tienen que existir recursos para que si no hay voluntad, como no ha existido hasta ahora, por parte de los distintos gobiernos desde el año 2006, que han convivido con esta situación, exista una fórmula para por lo menos poner este asunto en manos de la justicia".

En este sentido, la alcaldesa ha abogado por "revertir la situación" que "tiene un periodo muy corto en la historia, porque antes de 2006 no se hablaba de esta situación", ante lo cual ha defendido la labor de la comisión municipal de expertos sobre la titularidad del templo.

Al respecto, ha defendido "seguir trabajando para que la Mezquita-Catedral sea de dominio público y del pueblo, como ha sido siempre", a lo que ha añadido que "si el trabajo de los expertos concluye con la entrega del informe y eso se acompaña de un debate que eleva el ámbito estrictamente local, incluso provincial, bienvenido sea", porque "esa coincidencia es la que se ha echado en falta durante demasiado tiempo", ha apostillado.

"Esto no es una cuestión de una coincidencia ideológica, sino que es mi responsabilidad como alcaldesa en este momento de la historia, que si existe una oportunidad de garantizar que los intereses generales de la ciudad están más preservados, esa es mi obligación, poner todos los instrumentos para hacerlo posible", ha mantenido Ambrosio, entre otros aspectos como la defensa de la renovación del acuerdo con el Cabildo Catedral para la visita guiada nocturna al conjunto monumental.