El Alcázar de Sevilla, escenario este jueves del fallo del XXIX Premio de Novela Fernando Lara al que optan diez obras

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla acoge este jueves el acto de concesión del XXIX Premio de Novela Fernando Lara, que cuenta este año con récord de participación al presentarse un total de 565 novelas originales e inéditas.

El Premio, que se celebra en el marco del acuerdo de colaboración entre Grupo Planeta y la Fundación AXA para el desarrollo y fomento de la cultura en Andalucía, cuenta con una dotación de 120.000 euros para la obra ganadora, que será publicada por Editorial Planeta, según ha recogido el Grupo Planeta en un comunicado.

Cabe destacar que desde 2022 se ofrece la alternativa de entregar originales en formato digital mediante correo electrónico, lo que favorece la participación año tras año.

El jurado de esta edición está compuesto por Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Nativel Preciado, Pere Gimferrer y Emili Rosales, que actuará como secretario con voto.

Entre los títulos y autores --o seudónimos-- que optan al Premio se encuentran 'Memorias del aire', de Sofía Marés, 'La chica que parecía un recuerdo', de Javier Memba', 'Sangre y vodka', de Yevgueni Alexeievich Baratynski, 'Los cisnes de la guerra', de Jesús López Pérez, 'Los senderos de un dios oscuro', de Matías Martín, 'El viento de la locura', de Adriana Laucirica, 'La flor de la guayaba', de Francisco Onieva Zafra, 'A fuerza de utopía', de Rubén Don, 'Cuando Horacio tiende a cero', de Chirfredi Zenchesti, y 'Lo que enreda el oleaje', de Loida.

Del total de las novelas presentadas a la vigésima novena edición del Premio Novela Fernando Lara, que se fallará en el transcurso de una cena, un total de 51 proceden de Andalucía, de las cuales 19 son de Sevilla. Un total de nueve son de Aragón, dos de Asturias, cuatro de Baleares, 13 de Las Palmas, diez de Cantabria, 13 de Castilla-La Mancha, nueve de Castilla y León, 36 de Cataluña, una de Ceuta, 31 de la Comunidad Valenciana, cinco de Extremadura, nueve de Galicia, dos de La Rioja, 81 de Madrid, una de Melilla, 15 de Murcia, cinco de Navarra y once del País Vasco. Del resto de obras, una se presenta desde África, medio centenar de América centra, once de América del Norte, 151 de América del Sur, tres de Asia y seis del resto de Europa, mientras que 35 no especifican su procedencia.

El fallo del Premio Fernando Lara, al que asistirán autoridades como la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo; el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte, Víctor González, o el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, entre otros, se podrá seguir en streaming en la página web 'www.planetadelibros.com'. También en directo en las cuentas de Youtube, Facebook y X de @PlanetadeLibros y @EditorialPlaneta a partir de las 23,15 horas.