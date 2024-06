Alegría: "El 9 de junio, los progresistas vamos a volver a frenar al PP y a la ultraderecha"

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se ha mostrado este miércoles convencida de que el próximo "el PSOE va a ganar las Elecciones Europeas para avanzar hacia una Europa con más derechos, más igualdad, más paz y mayor justicia social".

"Vamos a frenar a la coalición del PP y Vox en las urnas", ha afirmado en el acto joven del PSOE de Sevilla celebrado en Coria del Río junto al secretario general del partido, Javier Fernández, y el candidato al Parlamento Europeo Alejandro Moyano.

"Las victorias no llegan solas, se consiguen a través del voto, que es el instrumento más poderoso de la gente, un instrumento que nos iguala a todos, por eso las y los progresistas no podemos quedarnos en casa el domingo". "A veces cuesta explicarle a la gente la importancia de las Elecciones Europeas pero son unos comicios vitales, porque tenemos que construir la Europa de las personas. Ese es el modelo del PSOE, el que demuestra día a día desde el Gobierno de España y el que está en riesgo si ganan las derechas", ha advertido la ministra socialista.

Pilar Alegría ha criticado "la máquina del fango del PP” en la campaña electoral y, básicamente, desde que el 23 de julio “no aceptaron que los españoles mandaran a Feijóo a la oposición”. “A la derecha nunca le ha importado Europa; sólo han utilizado a Bruselas para tratar de atacar al Gobierno de España".

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que no concibe el 9J "otro escenario que no sea una victoria del PSOE en España, Andalucía y en Sevilla, donde tenemos que sacar los mejores resultados del país". Javier Fernández ha puesto en valor la "unión y la fraternidad de las y los socialistas". "Mientras más ataquen a los socialistas, más socialistas nos sentimos y más respaldamos a las y los compañeros que están en la primera línea".

El líder del PSOE de Sevilla ha afeado a la derecha "que no crea en la democracia y no haya asimilado el resultado de las Elecciones Generales del 23 de julio, donde las y los españoles les dijeron 'no'". Javier Fernández ha desmontado la tesis del PP de que la izquierda "no sabe gestionar bien la economía" afirmando que España "tiene ahora los mejores indicadores económicos y de empleo".

El secretario general del partido en Sevilla ha destacado que las Elecciones Europeas son "cruciales" porque lo que se decide en Bruselas "afecta al día a día de los ciudadanos" y "no da igual quien gobierne en la UE". Javier Fernández ha querido "reconocer" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "humanización de la política" y que "lidere un proyecto de igualdad, justicia social, paz y lucha contra el cambio climático”, por eso el próximo domingo “nos estamos jugando tanto".

Por último, el candidato a las Elecciones Europeas Alejandro Moyano ha afirmado que el PSOE "está compuesto por hombres y mujeres de izquierda, que se rebelan frente a los privilegios. El próximo domingo nos presentamos en Europa para reaccionar ante los privilegios, como la vivienda para los jóvenes, que no puede seguir siendo un objetivo irrealizable, o la falta de empleo".

Moyano ha criticado que el PP "se haya dedicado a poner palos en las ruedas a la gestión de los fondos europeos y, en Andalucía, Moreno Bonilla haya metido en un cajón el dinero para el bono joven de alquiler". "Hay dos modelos claros: el del PP y Vox, que gobiernan para los que más tienen, y el modelo del PSOE, que garantiza el fortalecimiento de las políticas públicas". El candidato socialista a las Elecciones Europeas ha reiterado que el próximo domingo "los jóvenes nos jugamos mucho", por eso ha llamado a "votar masivamente" al PSOE el 9 de junio.