Álvarez (UGT) tacha de "broma de mal gusto" el desmentido de Pablo Casado sobre la rebaja del SMI

Publicado 10/04/2019 18:54:49 CET

JAÉN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha tachado de "broma de mal gusto" el que el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, haya negado haber defendido la bajada a 850 euros del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente en 900 euros.

"Esto es como una especie de carrera de tontos, lo dicen y no lo dicen, pero lo han dicho. A mí me parece una broma de mal gusto", ha señalado el responsable de UGT a los periodistas antes de ofrecer una conferencia en la Universidad de Jaén (UJA) bajo el título El

sindicalismo de clase en el siglo XXI'.

Álvarez ha advertido a los políticos que "la España de hoy no es España de hace cuatro años" y como sindicato la UGT va a "estar enfrente de cualquier atentado contra los derechos de los trabajadores de este país".

"Vamos a trabajar para que nos devuelvan derechos y libertades, pero en ningún caso vamos a permitir que este país siga creciendo y que no se reparta la riqueza", ha dicho Álvarez, al tiempo que ha indicado que es "absolutamente de locos" el que "los que tienen más tengan más porque se bajen los salarios".

En este sentido, el responsable de UGT a nivel nacional ha pedido "a los trabajadores y a las trabajadores, a la buena gente que no se queden en casa" y participen con sus votos en las elecciones generales. En este sentido, les ha pedido que "miren los programas, que miren que es lo que dice cada uno, lo que han hecho y lo que piensan hacer y obren en conciencia".

Ha recordado que de cara a las elecciones del próximo 28 de abril, las organizaciones sindicales han planteado un decálogo que "recoge cuáles son nuestras propuestas, demandas y exigencias y quiero pedirles a los andaluces y andaluzas que participen en estas elecciones".

"Es muy importante que la gente no se quede en casa, es muy importante que la gente manifieste su voto y que podamos configurar una mayoría en España que nos permita continuar avanzando, que nos permita que las comunidades autónomas mantengan y amplíen sus competencias", ha dicho Álvarez.

El responsable de UGT ha defendido la España "que se desarrolla, que crece, que reparte riqueza" y ha señalado que es precisamente la España "un ejemplo de lo mucho que puede prosperar este país".

En este punto, y también en alusión directa a determinados partidos políticos y a sus líderes, ha subrayado que "no se puede estar permanentemente maltratando la constitución, no se puede decir que uno adora la constitución y a los dos minutos cargarse la constitución".

"A ver si se enteran que los estatutos de autonomía no se pueden cambiar si no es con acuerdo de los parlamentos autonómicos", ha dicho José Álvarez y ha añadido que "las competencias no están en peligro salvo que alguien quiera modificar el título VIII de la Constitución, que por cierto no es nada fácil".

Por eso, ha dicho Álvarez, "sería bueno que habláramos en estas elecciones de las cosas que realmente preocupan a la gente" como es la salud, la educación o avanzar en cuestiones de igualdad, entre otros temas.