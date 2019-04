Ambrosio dice a Imbroda que "en ningún caso" se ha negado a recibirle, "había que cuadrar agendas"

Publicado 11/04/2019 13:44:33 CET

CÓRDOBA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha manifestado este jueves que "en ningún caso" se ha negado a recibir al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, "ni a él, ni a ningún otro miembro del Gobierno andaluz", después de que haya criticado que la alcaldesa haya alegado problemas de "agenda" para no recibirle en su visita a la capital, como sí que han hecho, según ha señalado, los alcaldes de Almería o Cádiz.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, "únicamente se ha dicho que había que cuadrar agendas" y "en la mañana de este jueves la alcaldesa estaba con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una visita a la empresa Galpagro de Santa Cruz".

Por su parte, Imbroda ha explicado a los periodistas que "siempre" que va a una provincia tiene "la sana costumbre de visitar al alcalde y hacer una visita de cortesía", y que así lo hizo en Almería, donde se reunió con Ramón Fernández Pacheco (PP), y también en Cádiz, donde le recibió, José María González (Por Cádiz Sí Se Puede), con el que estuvo "un rato", pero este jueves no le ha recibido la alcaldesa de Córdoba.

Entiende Imbroda que Ambrosio "tendría a lo mejor otras actividades", pero, aún así, le ha "sorprendido bastante, sobre todo", porque él es "un consejero que forma parte de un proyecto que se llama Ciudadanos, pero que está gobernando con el PP" en Andalucía, en "un gobierno de coalición, pero, por encima de todo esto, está la normalidad institucional".

Así, según ha opinado, "la normalidad institucional indica que en Almería el alcalde es del PP, y no pasa absolutamente nada", mientras que "en Cádiz el alcalde es de Podemos, y no pasa absolutamente nada". "Aquí me he encontrado sin esa recepción, avisado desde hace dos semanas", ha afirmado Imbroda, al que le "sabe mal" tener que contarlo, pero ha querido "llamar la atención al respecto".