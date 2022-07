Ambrosio (PSOE) renuncia a su acta de edil en Córdoba para decicarse en exclusiva al Parlamento andaluz

CÓRDOBA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha renunciado este lunes, "de modo voluntario", a su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital cordobesa para dedicarse en exclusiva a sus funciones en la Cámara autonómica, desde donde, según ha asegurado, seguirá "trabajando por y para Córdoba, practicando una política útil y constructiva".

En este sentido y en rueda de prensa, acompañada por el ahora portavoz del PSOE en el Consistorio, José Antonio Romero, la ya solo parlamentaria andaluza ha explicado que, "aunque la Ley permite la compatibilidad" para ser simultáneamente concejala y parlamentaria, para ella "no era una opción, porque entendía que en este momento político mi dedicación a las nuevas tareas de mi cargo es fundamental".

Así, Ambrosio ha dicho que inicia una nueva etapa política en la que "vuelvo al Parlamento andaluz, una institución que conozco", y lo hace "sumando bagaje y conocimiento y habiendo crecido en lo personal y en lo político, por todo lo aprendido en el municipalismo".

Ambrosio ha recordado que fue en la primavera de 2014, en un proceso de primarias en el PSOE de Córdoba, cuando optó a ser candidata a la Alcaldía de Córdoba, lo que desembocó "en el honor de haber sido la alcaldesa de Córdoba en 2015", y luego, tras los resultados de las elecciones de 2019, "la responsabilidad de ser líder de la oposición en un mandato complicado y difícil".

La parlamentaria socialista ha dicho marcharse del Consistorio cordobés con "resultados y logros que están ahí", pues antes su llegada a la Alcaldía "había cuatro concejales y dejo el grupo municipal con ocho; éramos la fuerza política minoritaria, con 20.000 votos, y hoy estamos cerca de los 40.000, y llegué cuando el PSOE era la última fuerza dentro del Ayuntamiento y hoy es la primera fuerza democrática y progresista que pone a las personas en el centro de su acción, siendo alternativa al PP y a las políticas de derechas".

Ambrosio ha reconocido que "en los últimos ocho años, tanto en el gobierno, como en la oposición, he hecho todo lo que merecía mi ciudad, y sin duda he recibido mucho más de lo que me he dejado en el trabajo durante este tiempo; una experiencia que se quedará conmigo para siempre", al tiempo que ha agregado que se lleva en su "mochila vital ese conocimiento de las distintas realidades de una ciudad compleja y llena de contrastes, así como que desde el dialogo y la participación se consiguen mejores resultados que cuando se hace desde la soberbia, el despacho y sin tocar la realidad".

"En esa búsqueda de soluciones --ha proseguido--, que nos debe seguir inspirando y emocionando a aquellos que nos dedicamos al servicio público de la política, voy a seguir trabajando para y por Córdoba, ahora desde el Parlamento, donde seguiré practicando esa política útil y constructiva que debe ser esa seña de identidad de quienes nos dedicamos a la defensa de los intereses generales".

En su despedida, Isabel Ambrosio ha pedido disculpas, "si en algo me he equivocado", y ha agradecido, "primero a Córdoba y a los cordobeses anónimos que me han permitido conocer mucho mejor a esta ciudad", a los trabajadores del Ayuntamiento, "que hacen posible que cada día esta ciudad funcione", y a sus compañeros del Grupo Municipal Socialista, que compartieron con ella "la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones de 2015 a 2019, y a quienes me han acompañado después en la oposición, para poner alternativas y soluciones desde el compromiso, el respeto y el amor a Córdoba".

NUEVO EDIL

En cuanto a quien sustituirá a Ambrosio como edil, tras asumir la portavocía socialista en el Ayuntamiento el antes viceportavoz, José Antonio Romero, el siguiente en la lista que presentó el PSOE a las pasadas elecciones municipales en Córdoba y que, por tanto, la sustituirá, si es que no renuncia a ello, es Joaquín Dobladez Soriano, que ejerce en la actualidad de responsable del gabinete de la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela.

Dobladez, nacido en Córdoba en 1971, que en su juventud estuvo ligado al movimiento asociativo estudiantil, fue director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) desde el año 2000, ocupando después el cargo de delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba entre 2009 y 2011.