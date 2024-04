Ana Belén, Víctor Manuel o Serrat acompañarán a Miguel Ríos por su 80 cumpleaños en el Granada All Star

GRANADA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Granada se vestirá de gala el próximo junio con la llegada del evento 'Granada All Star', una iniciativa organizada con carácter benéfico por la Fundación Miguel Ríos con motivo del 80 cumpleaños del músico granadino y que está prevista durante el fin de semana del 6 al 8 de junio, con la Plaza de Toros de Granada, el Centro Cultural CajaGranada y el Palacio de Congresos como escenarios.

En ellos se desarrollarán un conjunto de actividades diseñadas para rendir tributo al legado de Miguel Ríos y promover la labor benéfica de su fundación, que lleva trabajando ya más de un año desde la capital granadina.

El punto álgido del 'Granada All Star' será el sábado 8 de junio a las 21,30 horas en la Plaza de Toros de Granada. Allí tendrá lugar el espectáculo musical y audiovisual del mismo nombre, con la actuación de bandas tan emblemáticas de la escena local como Los Ángeles, 091, Lagartija Nick y Niños Mutantes, que compartirán escenario con el hijo predilecto de la ciudad para recorrer y reivindicar la historia de la música en Granada. Las entradas para el concierto ya están a la venta en Ticketmaster y en los centros de El Corte Inglés.

Además del espectáculo principal, la agenda del fin de semana incluye en este 'Granada All Star' una gran variedad de actividades culturales y musicales, no sólo para celebrar el talento y la trayectoria de Miguel Ríos, sino también como un homenaje a la música y a la comunidad que ha apoyado su obra a lo largo de los años, así como para obtener fondos que den impulso a la Fundación Miguel Ríos y mostrar las acciones llevadas a cabo hasta ahora.

Para Miguel Ríos, el sentido de la Fundación recae en que "desde el principio de mi carrera he actuado en actos solidarios porque me gusta el altruismo. Mi idea no es recoger los frutos sembrados en seis décadas de trabajo, sino seguir sembrando. Quiero sembrar, no recoger".

Para el artista granadino, 'Granada All Star' es un evento benéfico "que quiere unir a personas de todas las edades y gustos musicales en un ambiente de disfrute y pasión por la música, y que sea también un reclamo turístico para todos aquellos que quieran visitar la ciudad de Granada ese fin de semana desde una perspectiva musical y diferente".

Para Antonio Castro Ríos, secretario de la Fundación, el "objetivo es continuar el legado de Miguel, darle sentido no solo desde el punto de vista musical, sino también desde el punto de vista social y solidario". "Queremos que la música tenga su trascendencia y su concepción cultural de transformación social", ha explicado Castro Ríos.

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha explicado que "el Ayuntamiento está aquí porque Miguel ha querido. Nuestra respuesta es gracias y encantados".

"La Fundación tiene que ser algo que la ciudad entienda como suyo como es la figura de Miguel que es patrimonio granadino", ha añadido el edil de cultura del Ayuntamiento de la ciudad. Finalmente, ha mostrado su compromiso y agradecimiento con la Fundación.

"Estamos trabajando para que la colaboración se concrete y el trabajo sea fructífero. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y larga vida a la Fundación y larga y fructífera colaboración", ha concluido.

ROCK FEMENINO Y HOMENAJE

El jueves 6 de junio, 'Granada All Star' comenzará con la inauguración del Área Expositiva y de Encuentro de Espacio Caja Sonora en la Fundación CajaGranada. Diseñado por 'Ópera de Domingo', este espacio será un punto de encuentro para los amantes de la música, donde, en una primera muestra, se exhibirán objetos y documentos seleccionados del archivo de Miguel Ríos.

Espacio Caja Sonora es un proyecto conjunto de Ayuntamiento de Granada, Fundación CajaGranada y Fundación Miguel Ríos, que lleva realizando actividades durante los dos últimos años y que sigue dando sus pasos gracias al impulso de estas tres instituciones.

Además, durante todo el fin de semana, los visitantes, previa inscripción, tendrán la oportunidad de participar en visitas guiadas al archivo del artista, permitiéndoles sumergirse en la historia del rockero granadino de manera única y personal.

El viernes 7 de junio, el Teatro CajaGranada se convertirá en el escenario de un concierto bajo el título 'Hijas del Rock & Roll'. Participarán artistas como Anni B Sweet y otras más en un evento que promete ser una celebración del talento femenino en la música contemporánea, con sorpresas ligadas a la celebración del 80 cumpleaños de Miguel Ríos.

A lo largo del fin de semana, también habrá una serie de encuentros temáticos que explorarán diferentes aspectos del mundo de la música. Desde conversaciones sobre el influjo de la música en las artes y la sociedad, hasta reflexiones sobre la amistad, el bienestar y el envejecimiento saludable.

Así, en primer lugar, el viernes 7 de junio, artistas destacados de distintas disciplinas se reunirán para discutir el influjo de la música en la poesía, la literatura y las artes plásticas.

Luis García Montero, como representante de la poesía y la literatura, y Juan Vida, como excelente exponente de las artes plásticas, serán algunos de los participantes para ofrecer una perspectiva única sobre la intersección entre la música y las artes, proporcionando una experiencia enriquecedora para todos los amantes de la cultura.

El sábado 8 de junio, a mediodía, el Palacio de Congresos será escenario de un encuentro único e inolvidable entre Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Miguel Ríos, para conmemorar y homenajear la gira de 'El gusto es nuestro', moderados por el periodista Iñaki Gabilondo.

Esta gran cita reunirá a cuatro leyendas de la música española para compartir anécdotas y experiencias que han marcado sus carreras. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano a estos icónicos artistas y celebrar su legado en un ambiente íntimo y emocionante.

Ese mismo día, por la tarde, 'Granada All Star' ofrecerá un espacio de reflexión sobre el impacto de la música en el bienestar mental y físico. Profesionales de la psicología, neurología y nutrición se unirán a personalidades destacadas para explorar cómo la música puede influir en el cerebro y contribuir a un envejecimiento saludable.

Este encuentro será coordinado por Rafael Román y proporcionará una profunda visión sobre el poder terapéutico de la música y su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas. Estos eventos se han organizado con carácter benéfico para obtener fondos para sufragar la actividad de la Fundación Miguel Ríos.

Proporcionarán una plataforma para el intercambio de ideas y experiencias entre músicos, artistas y aficionados. Un espacio donde la música se convierte en el vehículo para la reflexión y la conexión humana.

Las entradas para los mismos saldrán a la venta en la web www.fundacionmiguelrios.org a partir del 23 de abril, desde donde también se podrá realizar la inscripción para las visitas guiadas.

UN ENCUENTRO CON CONSERVATORIOS

Por otra parte, bajo el nombre de Encuentros 'Nuevos estilos', el sábado 8 de junio, el Centro Cultural CajaGranada será el punto de encuentro para los conservatorios superiores de música de Andalucía.

A través de esta iniciativa, alumnos y docentes se reunirán para explorar y ensayar música popular urbana, ofreciendo al público la oportunidad de presenciar el talento emergente de las nuevas generaciones musicales.

Ello culminará con un concierto en el Teatro CajaGranada que promete ser un encuentro que sirva como ejemplo de celebración de la diversidad y la innovación en el ámbito musical.