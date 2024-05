Ana Popovic Sextet, Billy Branch and Sons of Blues, y Kenny Blues Boss Wayne, nuevos confirmados del BluesCazorla

JAÉN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

BluesCazorla confirma una segunda batida de bandas que estarán en su 27ª edición celebrando a la vez, sus 30 años de vida. El festival que se celebra los días 4, 5 y 6 de julio en Cazorla (Jaén) suma a su cartel a los artistas Ana Popovic Sextet, Billy Branch and Sons, Kenny Blues Boss Wayne, The Soul Jacket, Reyes del KO, Mateo Ortega & The Sugar Daddies, Mario Andreu y Anne & y The Blues Diggers.

Estos acompañarán a los artistas ya confirmados Fantastic Negrito, Mike Farris & The Fortunate Few, Mr Sipp, Eric Johanson, The Stepwater Band, Ray Collins Hot Club y Eddy Smith & The 507.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha indicado en un comunicado que se unen al cartel dos artistas de renombre que ya han pasado por el festival en ediciones anteriores y que vuelven con dos shows musicales "muy especiales para celebrar estos treinta años del festival".

Se refiere a Ana Popovic y Billy Branch. La primera es una guitarrista serbia de origen y nacionalizada americana, que ha sido nominada doblemente para los Blues Awards 2024, como mejor artista y mejor álbum de Blues/Rock por su último trabajo.

El segundo es uno de los armonicistas más influyentes del blues de Chicago, que ha sido nominado tres veces a los Grammy, ganador de un Premio Emmy y un premio Addy. También se suben al cartel para actuar en el escenario principal Kenny Blues Boss Wayne, legendario maestro de piano de Blues y Boogie Woogie, incluido en el Salón de la Fama del Piano que cuenta con numerosos premios a sus espaldas.

Otras incorporaciones son la banda The Soul Jacket, que ha sido definida como la mejor banda de rock sureño en España, y la mítica banda Reyes del KO, capitaneada por Marcos Coll y Adrián Costa, con varios lustros dedicados al blues y a la música que volverán a subirse al escenario de Bluescazorla.

En la parte de los escenarios públicos se contará también con las bandas seleccionadas en la batalla de bandas de blues, como son los granadinos Mateo Ortega & The Sugar Daddies, el joven burgalés Mario Andreu y la banda mallorquina Anne & The Blues Diggers.

BluesCazorla fue ganador del Premio Festival Internacional de 2014 otorgado por 35th Blues Music Awards de la Blues Foundation en la categoría de mejor festival del mundo, así como varias nominaciones en los premios Fest.

El Festival Bluescazorla está organizado por el Ayuntamiento de Cazorla y Riff Producciones, financiado por la Diputación Provincial de Jaén con su iniciativa Jaén en Julio, en colaboración con la Junta de Andalucía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Fundación Unicaja Jaén y Cruzcampo.