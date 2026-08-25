Andalucía aclara que la gratuidad de cero años será "efectiva" en 2027/2028 y recuerda que este curso lo es para 1 año

Archivo - Aula de una escuela infantil. - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha aclarado este martes que la gratuidad de cero años en las escuelas infantiles será "efectiva" a partir del curso 2027/2028 y ha recordado, además, que este curso 2026/2027 la novedad estará en la gratuidad desde el año, que se suma a la del tramo de dos años, puesta en marcha en 2025/2026.

Fuentes de la Consejería han contestado así a la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, que ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), por "descartar, a las puertas del inicio del curso, la gratuidad completa de la educación Infantil de cero a tres años que lleva prometiendo desde hace ocho años, y que incluye el pacto de gobierno de PP con Vox" para Andalucía.

En este punto del pacto, las citadas fuentes argumentan que el acuerdo de Gobierno PP-Vox se firmó en julio de 2026, "cuando el procedimiento de escolarización en el primer ciclo comienza a mediados de marzo y se desarrolla durante todo el mes de abril". Es decir, "la adjudicación de las plazas se hizo con las condiciones del mes de abril establecidas en la normativa; por tanto, antes del acuerdo".

Para implementar la gratuidad de cero años, la que "completará la gratuidad del ciclo", la Consejería va a modificar en estos meses --debe estar antes de febrero para la escolarización que comienza a mediados de marzo--, la Orden del primer ciclo, y también deberá pasar por Consejo de Gobierno la aprobación de los nuevos precios públicos con la gratuidad de cero años.

En todo caso, apuntan desde la Junta, con la gratuidad de los tramos de 1 y 2 años, "más del 90% de los niños escolarizados en Andalucía tienen educación gratuita en el curso 2026/27, lo que suma a alrededor de 130.000 potenciales beneficiarios)". El acuerdo firmado con el sector de las escuelas infantiles en 2024 estableció un plazo máximo de seis años para la gratuidad completa del ciclo, que se alcanzará en el curso 2027/2028 tras el acuerdo para el Gobierno de Andalucía, es decir, "tres cursos antes de lo previsto en el pacto con el sector".