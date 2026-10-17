Andalucía activa este sábado el Plan de preemergencia por Riesgo de Inundaciones con aviso naranja en Almería

Archivo - En alerta el núcleo urbano de Jerez por la llegada de la borrasca 'Marta'. A 7 de febrero de 2026. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este sábado, 17 de octubre, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en preemergencia, situación operativa 0, debido a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la presencia de aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas en Almería, donde se esperan acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora (l/m2). Del mismo modo, el nivel amarillo por ambos fenómenos estará activado en el resto de Andalucía, con acumulaciones de entre 15 y 20 litros l/m2 en una hora en numerosas zonas de la comunidad andaluza.

Según se refleja en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la provincia de Almería contará con aviso naranja por fuertes lluvias en las comarcas del Poniente, Levante almeriense y Almería capital, entre las 12,00 horas de la mañana y la medianoche. En estas ubicaciones, se espera que las lluvias provoquen una precipitación acumulada de hasta 100 l/m2 en doce horas y 30 l/m2 en una hora.

Asimismo, esta misma provincia tendrá activado también el nivel amarillo por lluvias y tormentas --estas últimas acompañadas de granizo-- durante este sábado en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente, Levante almeriense y Almería capital, entre las 12,00 horas y las 00,00 horas de la madrugada. En las ubicaciones de Valle del Almanzora y Los Vélez, y Nacimiento y Campo de Tabernas se esperan acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora.

Pasando por Málaga, las abundantes precipitaciones y las tormentas con granizo provocarán la activación del nivel amarillo en las zonas de Antequera y Ronda durante la misma franja horaria del sábado y la medianoche, donde además se prevé una precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora. No osbtante, las comarcas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía contarán con el aviso amarillo entre las 12,00 horas y el término de la jornada, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora.

En Granada, las fuertes lluvias también activarán el nivel amarillo en zonas como la Cuenca del Genil, la costa granadina, Guadix y Baza desde las 12,00 horas hasta el término de la jornada, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo; mientras que en la comarca de Nevada y Alpujarras la acumulación podrá alcanzar los 20 l/m2 en una hora durante la misma franja horaria, también con presencia de fuertes tormentas y granizo.

Otra de las provincias en las que estarán presentes las fuertes lluvias será en Jaén, donde la Aemet mantendrá activado el aviso amarillo durante la misma franja horaria en las áreas de Morena y Condado, Cazorla y Segura, Capital y Montes de Jaén y en el Valle del Guadalquivir, con presencia de tormentas que podrán ir acompañadas de granizo, además de acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora.

Asimismo, en Córdoba también estará vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 12,00 horas y la madrugada del domingo -- a las 00,00 horas-- en las zonas de la campiña y subbética cordobesa, así como la comarca de Sierra y Pedroches, ubicaciones en las que la Aemet ha señalado que se espera una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, durante la jornada del sábado se prevé que haya presencia de tormentas acompañadas de granizo en dichas zonas mencionadas en la provincia cordobesa.

Del mismo modo, Sevilla permanecerá en aviso amarillo durante este sábado --entre las 12,00 horas de la mañana y el término de la jornada-- por lluvias y tormentas, concretamente en las áreas de la campiña sevillana y la Sierra Norte y Sur de Sevilla, donde se esperan acumulaciones que podrán alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo.

Por último, la comarca de Grazalema, ubicada en la provincia de Cádiz, al igual que la zona de Aracena, ubicada en la provincia de Huelva, estarán bajo aviso amarillo por estos fenómenos meteorológicos mencionados durante la misma franja horaria, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo.