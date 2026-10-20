Andalucía rechaza el reparto "ideológico" de 180 millones que dará el Gobierno a comunidades con zonas tensionadas

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, atiende a los medios de comunicación. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha calificado este martes de "ideológico" el reparto de 180 millones que hará el Gobierno de Pedro Sánchez en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler, según lo explicado por el Ejecutivo central tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el real decreto que regula estas ayudas.

En declaraciones a Canal Sur TV recogidas por Europa Press, la consejera ha calificado de "otro agravio" más este real decreto porque "si lo que persigue es destinar 180 millones de euros de todos los españoles para construir y rehabilitación, ¿por qué tienen que estar las zonas tensionadas declaradas?". Para Rocío Díaz, el reparto es un "premio" de Sánchez a las comunidades autónomas que han implementado sus políticas "ideológicas". "Andalucía no trabaja así. La política de vivienda no se improvisa", ha señalado la consejera, para la que las medidas de vivienda requieren "sentarse en una mesa, dialogar, acordar y, sobre todo, poner en común para salvar una situación que nos afecta a todos y que tendrá que tener la seriedad y el rigor que merece".

La responsable de Vivienda de Andalucía ha asegurado que declarar una zona tensionada es "expulsar más viviendas del mercado de alquiler", y ha dado una cifra: "400.000 viviendas se han expulsado ya". Este rechazo al reparto de 180 millones se suma al anuncio por parte del Gobierno andaluz de presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los dos decretos de vivienda aprobados en la Diputación Permanente del Congreso tras el rechazo de éste a los dos textos normativos.

Al igual que entonces, la consejera Rocío Díaz ha afirmado que el nuevo decreto para zonas tensionadas se tiene que convalidar en la Diputación Permanente por lo que es "una trampa, una trampa más como lo que ha ocurrido" con los otros dos decretos anteriores. Tras el Consejo de Ministros, el Gobierno ha explicado que los 180 millones recaerán sobre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en cinco comunidades autónomas y que abarcan a más de nueve millones de habitantes, según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De estos 180 millones, Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados zonas tensionadas. Le siguen Euskadi, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21 municipios; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.

Rodríguez ha explicado que el reparto de los fondos tiene en cuenta tanto la población afectada por la declaración de zona tensionada como el esfuerzo que realizan las familias para pagar el alquiler, de forma que la financiación sea mayor en los territorios con más población afectada y mayores dificultades para afrontar estas rentas.

La ministra ha defendido que la declaración de zonas de mercado residencial tensionado no supone reconocer una situación positiva, sino constatar la existencia de un problema que "requiere soluciones extraordinarias". En este sentido, ha recordado que estas zonas permiten aplicar medidas como la limitación de las subidas del alquiler al finalizar los contratos y las bonificaciones a los propietarios que reduzcan las rentas.

Las comunidades autónomas podrán destinar las subvenciones a cinco ámbitos de actuación. El primero es la promoción y rehabilitación de viviendas, así como el desarrollo de soluciones habitacionales alternativas, para destinarlas al alquiler social o asequible, con independencia de la calificación y titularidad del suelo.

Los fondos también podrán financiar la adquisición de suelo con edificabilidad residencial por parte de las administraciones autonómicas o de sus entidades dependientes o vinculadas con competencias en materia de vivienda, así como el desarrollo y la urbanización de terrenos destinados a uso residencial.

El cuarto ámbito contempla la compra de viviendas existentes y otras soluciones habitacionales para incorporarlas al alquiler social o asequible. Por último, las ayudas podrán destinarse a cubrir impagos de contratos de arrendamiento de viviendas. Rodríguez ha recordado que el Ministerio ya había previsto otras medidas extraordinarias para estos territorios en el Plan Estatal de Vivienda, entre ellas ayudas para la construcción de vivienda pública y la posibilidad de que las administraciones financien hasta el 80% del coste de adquisición de viviendas ya construidas para destinarlas al alquiler asequible.