Andalucía cierra el puente y sexto fin de semana sin movilidad interprovincial con un muerto en las carreteras

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este puente de Andalucía, que coincide con el sexto fin de semana sin movilidad entre provincias tras entrar en vigor esta medida el domingo 17 de enero, con un fallecido por accidentes de circulación en las carreteras de la región contabilizados por la Dirección General de Tráfico (DGT), según han informado desde la entidad a Europa Press, un balance que abarca desde las 15,00 horas del viernes hasta las 20,00 horas de este lunes.

El siniestro se ha producido este sábado a las 19,40 horas en el término municipal de Pedroche (Córdoba), cuando un turismo se ha salido de la carretera CO-6101 en el punto kilométrico 14,7, ha volcado y su conductor ha fallecido.

El fin de semana del 18 de enero se registraron dos muertos en dos accidentes de tráfico, ambos en la provincia de Almería y motoristas, mientras que el fin de semana del 24 de enero, el del 31 de enero, el del 14 de febrero y el del 21 de febrero no se han contabilizado. El del 7 de febrero hubo dos siniestros con dos fallecidos.

La Junta de Andalucía decidió el 15 de enero el cierre perimetral de cada una de las ocho provincias, de manera que no la población no se puede mover entre ellas, salvo causas justificadas, mientras que también ha ido cerrando y abriendo municipios progresivamente hasta la situación actual, en que hay 132 municipios cuyos habitantes no pueden salir, salvo causas justificadas.