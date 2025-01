Por Andalucía denuncia la concesión de un "puerto privado" en Motril (Granada) para el atraque de megacruceros

GRANADA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Alejandra Durán, junto al presidente de Avitar Granada, Antonio Jesús Castillo, han denunciado este miércoles "la decisión de la Junta de Andalucía de conceder un puerto privado en Motril para el atraque de megacruceros".

"De llevarse a cabo va a suponer un serio perjuicio para la economía, la convivencia y también para nuestro patrimonio histórico y cultural, como puede ser la Alhambra o los barrios históricos de Granada, como el Albaicín, que lleva años sufriendo la masificación turística", ha afirmado Durán.

En tal efecto, la parlamentaria por Granada ha anunciado la presentación de "cuántas iniciativas parlamentarias sean necesarias para frenar este despropósito en el que parece ser que no solo está la Junta Andalucía, sino que se tiene la complicidad de otras administraciones para que esto vaya hacia adelante".

En el mismo sentido se ha pronunciado Antonio Jesús Castillo que ha denunciado que las "25.000 personas diarias que vendrán en estos megacruceros lo harán en régimen de pensión completa, con lo cuál no dejarán recursos en Granada, no pernoctarán, no desayunarán, no comerán, no cenarán, no conocerán la ciudad".

"Es incomprensible que se le abra las puertas aquí a este tipo de turismo depredador e insostenible cuando en muchas ciudades europeas, como Venecia, están poniendo límites a este tipo de prácticas", ha manifestado Castillo.