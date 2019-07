'Andalucía Diversidad' pide más referentes del colectivo Lgtbi en los callejeros andaluces

Publicado 05/07/2019 19:09:35 CET

La Federación andaluza de Asociaciones Lgtbi 'Andalucía Diversidad' ha pedido que existan más referentes del coletivo Lgtbi en los callejeros andaluces.

"Si la sociedad no cuenta con referentes de nuestro colectivo nos quedamos sin visibilización, dentro de las personas Lgbti hay personajes ilustres que han aportado mucho a nuestra sociedad, por lo que es de rigor que queden reflejados en nuestras calles", ha señalado el presidente de la federación, Antonio Ferre.

Para la Federación, el reconocimiento de Shangay Lily "es muy importante, dado que es un referente no solo para el colectivo al que pertenece, sino porque además fue una mujer que demostró, con su lucha, lo difícil que puede ser aún ser trans en la sociedad, los retos a los que nos enfrentamos y las injusticias que se traducen en la homofobia, bifobia y transfobia que aún sufrimos". "Shangay Lily nació en Málaga, por lo que debe ser su ciudad natal la que le dé su merecido reconocimiento", ha asegurado en un comunicado Ferre.

En este sentido, Ferre ha manifestado que "una parte de la educación de las personas como ciudadanos y vecinos es reconocer y respetar la diversidad existente", añadiendo que "esa educación pasa con visibilizarnos y normalizarnos, el Orgullo que celebramos en estas fechas es nuestra fiesta reivindicativa más importante, pero no podemos quedarnos solo en unos pocos días al año, la lucha por nuestros derechos es diaria y constante".

Finalmente, la Federación ha lamentado que "no haya concejalías que incluyan la palabra diversidad de manera explícita" y ha explicado que "se han constituido en todos los ayuntamientos concejalías de igualdad, pero no es lo mismo, la igualdad, totalmente necesaria socialmente, se asocia especialmente a la igualdad de género". "Nosotros abogamos porque también se incluya la diversidad, no sólo por nuestro colectivo, sino para plasmar la gran diversidad que tenemos hoy en día", ha concluido la federación.