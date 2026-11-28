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SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto que eleva del 10 % al 12 % las compensaciones por gastos de funcionamiento a los colegios de abogados con hasta 350 profesionales adscritos al turno de oficio y a los colegios de procuradores con hasta 50, que tendrán garantizados unos mínimos anuales de 60.000 y 7.500 euros, respectivamente.

Según consta en el decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, publicado por la Consejería de Justicia y consultado por Europa Press, la norma, que tendrá efectos económicos desde el primer trimestre de 2026, reconoce además una compensación del 0,15 % a los consejos andaluces de ambos colectivos por las funciones de gestión y coordinación de la justicia gratuita.

Ello, tras evidenciar en la puesta en práctica de esta norma la "insuficiencia en las compensaciones económicas por gastos de funcionamiento que corresponden a los colegios de abogacía y de la procuraduría de ámbito territorial reducido", especialmente en aquellos con un menor número de profesionales colegiados o con una limitada capacidad organizativa y de recursos.

De esta forma se ha modificado el artículo 53 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, que no obstante mantiene con carácter general el porcentaje del 10% sobre las actuaciones en materia de justicia gratuita.