Andalucía ofrece su próximo reglamento taurino como base para que España cuente con uno unificado para todas las ccaa

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha ofrecido el nuevo reglamento taurino que aprobará "en pocas semanas" como base para que el país cuente con uno unificado para todas las comunidades autónomas, "homogéneo" y consensuado con el sector.

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, el consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, se ha expresado así tras calificar de una decisión "retrógrada" y propia de un gobierno "sectario" que el Ministerio de Cultura vaya a eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia.

Para Sanz, en el Gobierno de Pedro Sánchez "no tienen ni idea de lo que representan los toros": "La tauromaquia no es solo cultura, que evidentemente lo es, y no solo es tradición, sino que es economía, turismo y muchísimo empleo porque muchísimas familias viven de esto". Ha insistido en que es una decisión "sectaria" y ha recordado que Andalucía ya creó el pasado año sus propios premios de tauromaquia.

Asimismo, el consejero ha avanzado que, en pocas semanas, se va a aprobar el nuevo reglamento taurino de Andalucía y lo ha ofrecido como base para que el país cuente con uno unificado para todas las comunidades, en lugar de 17 reglamentos diferentes.

"Creo que precisamente la mejor manera de unir a la tauromaquia y contribuir a la defensa de los toros es proponer un reglamento homogéneo, una homogenización de los criterios que definen y regulan la tauromaquia", según ha indicado el consejero andaluz.

"Nos tenemos que fortalecer en la unión y en la norma", según ha expuesto Sanz, que ha acusado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de "incumplir" la ley que en España defiende, y que se hizo durante un gobierno del PSOE, la tauromaquia.

"Obliga a la administración a promover y a fomentar la tauromaquia, por lo tanto, el ministro incumple las propias leyes del Gobierno de la nación, lo cual jurídicamente también tiene su repercusión", ha dicho Sanz.

En su opinión, la "decisión política" de suspender los premios de tauromaquia que otorgaba el Gobierno de España históricamente no sólo es ir "contra la historia, las tradiciones o la cultura, sino también es ir contra una economía y un empleo del que vive muchísima gente" en este país.