Andalucía pide fondos al Gobierno para los afectados por el cierre del caladero de la chirla

Actualizado 21/02/2018 13:34:33 CET

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha pedido este miércoles al Gobierno central que se sume al apoyo al sector de la chirla y aporte fondos propios que complementen a los que va a habilitar la Junta para la flota afectada por el cierre del caladero del Golfo de Cádiz.

Para el representante del Gobierno andaluz, que ha comparecido en comisión parlamentaria, es importante que "rememos todos en la misma dirección, que no es otra que ayudar a un sector que está atravesando dificultades y que necesita el respaldo de todas las administraciones".

Sánchez Haro ha recordado que la orden de ayudas, en la que está trabajando la Consejería desde enero para ayudar a las embarcaciones de draga hidráulica que capturan chirla, contempla una cantidad fija por mes natural completo de 500 euros por barco y 400 euros por tripulante.

Este apoyo se prolongará, según el consejero, durante el periodo que dure el cierre del caladero, que se mantendrá hasta que la regeneración de la especie garantice la sostenibilidad de la actividad.

El titular de Pesca andaluz ha reiterado que el cierre de la pesquería, decisión respaldada por los informes científicos, es una medida necesaria para asegurar el futuro de nuestros pescadores y del propio sector, con quienes, según ha asegurado, se han reunido desde el primer momento para informarle de la grave situación del caladero y de las iniciativas que se han ido poniendo en marcha a lo largo de este tiempo para su recuperación.

Ahora, ha añadido, el sector tiene la oportunidad de contribuir a la recuperación de la población de chirla, como ya lo hizo hace cinco años en un ejercicio de responsabilidad admirable. En 2013, año en el que se estableció un nuevo modelo de gestión en el que se medía el esfuerzo pesquero y las horas de faena real por barco y día, se alcanzaron los rendimientos pesqueros más altos de la historia del caladero: 750 kilogramos por día y hora.

Para Rodrigo Sánchez Haro, es el momento de trabajar para conseguir de nuevo una explotación rentable del recurso sin que afecte a su sostenibilidad, ya que sólo si aseguramos la supervivencia de la @AgriculturAnd Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural www.juntadeandalucia.es/noticias chirla podemos asegurar la supervivencia de esta actividad pesquera, que genera en nuestra tierra enormes beneficios económicos, sociales y de empleo.

El cierre del caladero de chirla del Golfo de Cádiz afecta principalmente a 96 embarcaciones de draga hidráulica y 291 tripulantes de los puertos onubenses de Isla Cristina, Ayamonte y Punta Umbría y del gaditano de Sanlúcar de Barrameda.

"UN CIERRE NECESARIO"

El consejero ha hecho un repaso de la situación del caladero de chirla en el Golfo de Cádiz de los últimos años, durante los que, ha explicado, las medidas adoptadas y el compromiso activo de esta actividad pesquera han permitido adaptar el modelo de gestión de la pesquería.

Respecto al cierre que se aplica desde enero, Sánchez Haro ha recordado que se trata de un cierre decretado en aplicación de la normativa reguladora de la pesquería y recomendado por el Instituto Español de Oceanografía. Así, ha explicado que tras los informes realizados de julio a diciembre de 2017, se constató un acusado descenso de los rendimientos, así como una disminución continua del porcentaje de chirla con talla comercial, mayor de 25 milímetros.

Con estos valores resulta imposible garantizar el mantenimiento del recurso, ni de la actividad, motivo por el que se procedió al cierre de la pesquería, ha subrayado el consejero.

GRUPOS

Por su parte, el diputado del PP-A Jacinto Muñoz ha insistido en la responsabilidad de la situación del caladero de la chirla es de la Junta y sus medidas en este ámbito han sido "un auténtico fracaso" viendo que "seis meses después de su apertura se vuelve a decretar el cierre".

Tras pedir que no se culpe a los pescadores de esta situación, ha señalado que el sector ha pedido el cese o dimisión de la directora general de Pesca y Acuicultura, Margarita Pérez, que "no ha visitado los puertos afectados de Huelva en los últimos días".

También ha criticado que no se hayan puesto en marcha otras medidas que ha pedido el sector como bajar un milímetro la talla mínima de la chirla para su captura, de 25 milímetros a 24 milímetros, o el permiso temporal para otra modalidad de pesca.

En cuanto a las ayudas para el sector, ha señalado que se trata de ayudas de 'mínimis' para los armadores y "este tendrá que repartir entre los marineros".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz ha criticado que "hay reuniones con el sector pero no se le escucha", algo de lo que "el sector se queja amargamente".

"Se les prometió que iba a haber una mesa de trabajo, con un plazo que ha expirado y no tienen información al respecto", ha señalado Díaz, quien ha afirmado que "el sector no quiere ayudas, porque no son suficientes para mantener una familia".

Por su parte, la diputada de Podemos Mari Carmen García ha llamado la atención sobre los problemas que acarreará el uso de draga hidráulicas y la pesca ilegal, por lo que ha pedido "concienciar" al sector al respecto.

REPLICA DEL CONSEJERO

Frente a esto, el consejero ha replicado que, "en ningún momento, se ha culpado al sector de la situación del caladero porque, aunque "hay algunos que han incumplido, generalizar sería injusto".

Tras criticar al PP por "acercarse a cualquier sector para intentar conseguir cuatro votos" y tener un discurso "torticero y sesgado", el consejero ha señalado que la directora general de Pesca y Acuicultura "no ha podido incidir en la temperatura, la salinidad ni el reclutamiento de la chirla, condicionantes para la superviviencia de este especie", por lo que ha criticado que el PP pida su dimisión.

En cuanto a las ayudas, ha pedido al PP que hable con el Ministerio para que el sector, que tiene deudas con Hacienda y la Seguridad Social, pueda acceder a estas ayudas. Además, ha explicado que se trata de "las mismas ayudas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha puesto en Gibraltar". "Pero, claro, la Junta divide y Rajoy diversifica", ha criticado.