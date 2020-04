Andalucía pide a Sánchez decisiones "rápidas y con más impacto" y lamenta que esté "lastrado" por Iglesias

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha reclamado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adopte "decisiones más rápidas y con más impacto" para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19 y ha lamentado que esté "lastrado" por Podemos y su vicepresidente, Pablo Iglesias, "que es más de tomar decisiones desde la ideología que nada tienen que ver con dar soluciones a la crisis sanitaria que estamos viviendo".

En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Bendodo ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene su línea de "lealtad institucional" con el Gobierno porque tiene claro que "el virus no tiene color político, ni entiende de territorios, ni derechas ni de izquierdas, sino que es el rival que tenemos todos y al que tenemos que vencer y sólo lo podemos hacer estando todos unidos con independencia del partido político que gobierna en cada comunidad autónoma".

El titular andaluz de Presidencia ha defendido que Andalucía ha actuado "con lealtad absoluta con el Gobierno de España desde el minuto uno", aunque ha dejado claro que "eso no quita que tengamos que reivindicar cantidades económicas y material que no nos ha llegado porque tenemos la obligación de defender a Andalucía siempre dentro de la máxima lealtad".

Bendodo ha aprovechado para pedir "esa misma lealtad" a los grupos políticos en Andalucía porque ha advertido de que "cualquier partido que quiera sacar rédito político en esta crisis se equivoca porque la gente no lo va a entender".

"SÁNCHEZ TIENE UN SOCIO DE GOBIERNO QUE LE LASTRA"

"Desde la Junta seguimos en esa línea de coordinación, trabajando juntos, queremos que desde el Gobierno se tomen decisiones más rápidas y que tengan más impacto", ha subrayado el consejero, que ha defendido que para ello Pedro Sánchez debe "aparcar la ideología porque tiene un socio de gobierno que le lastra, Podemos e Iglesias, que es más de tomar decisiones desde la ideología que nada tienen que ver con dar soluciones a la crisis sanitarias que estamos viviendo hoy en día".

Preguntado por la carta remitida por Vox al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para conocer los datos "reales" de fallecidos por Covid-19 en la comunidad, Bendodo ha defendido que "los datos que maneja la Junta de Andalucía son los que maneja el Gobierno de España, que es el que nos facilita esos datos y el que nos autoriza a emitirlos".

"Esos son los datos reales, cada partido puede ir a la instancia que considere oportuno, pero insisto, y no me refiero sólo a Vox sino a todos los grupos políticos, en que en esta crisis tenemos que estar todos unidos porque quien quiera sacar rédito político se equivoca de todas todas porque la gente no lo va a entender", ha subrayado.

FUTURO DEL CURSO ESCOLAR

Preguntado por la posición que defenderá Andalucía la próxima semana en la conferencia sectorial de Educación sobre el futuro del curso escolar, Bendodo ha explicado que, más que formular una "propuesta", la idea de la Junta es acudir a la cita a "escuchar las intenciones del Gobierno" porque "evidentemente no se puede tomar no decisión en una comunidad y en otra no, somos un país y la decisión tiene que ser conjunta".

"El presidente Sánchez ya ha anunciado que posiblemente tenga que pedir otra prórroga del confinamiento hasta el lunes 11 de mayo, con lo que quedaría en torno un mes de curso lectivo. Será la comisión con todos los consejeros de Educación la que tendrá que decidir si prácticamente por un mes apenas de curso merece la pena reactivar la actividad en los colegios o se sigue con las tareas telemáticas", ha añadido el consejero de Presidencia, que ha insistido en que "esa decisión la tendrán que tomar no Andalucía, sino todas las comunidades con el ministro de Educación".