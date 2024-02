Andalucía pide "valentía" al Gobierno tras plantear medidas "poco o nada ambiciosas" a agricultores

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha reclamado este miércoles "valentía" al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras afearle que haya planteado medidas "poco o nada ambiciosas" a los agricultores que llevan varias semanas de protestas y movilizaciones en distintos puntos de España.

Así se ha pronunciado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha querido reiterar el "apoyo sin fisura" de la Junta "al campo andaluz y a las justas reivindicaciones de los agricultores".

Desde esa premisa, el consejero portavoz ha añadido que desde el Ejecutivo andaluz no entienden que "el Gobierno de España haya planteado al sector medidas insuficientes, inconcretas y poco o nada ambiciosas que no han convencido a los agricultores, no resuelven su situación y que les obligan a mantener las movilizaciones", según ha sostenido.

"Pedimos valentía, determinación", ha aseverado Ramón Fernández-Pacheco, que también ha reclamado al Gobierno que "no se dejen en el tintero cuestiones fundamentales para Andalucía, como por ejemplo puede ser el aumento del presupuesto de la PAC --Política Agrícola Común--, para compensar las reducciones a las ayudas a agricultores y ganaderos, o la habilitación de medidas para que países como España puedan destinar fondos del desarrollo rural para los sectores más afectados por la sequía", según ha abundado.