Andalucía presenta este lunes su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

LUCENA (CÓRDOBA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado que el Gobierno andaluz presentará este lunes, 9 de septiembre, su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Amnistía aprobada en las Cortes Generales para encausados por el proceso independentista catalán, al entender que constituye "un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado".

Así lo ha señalado el presidente de la Junta durante su intervención en el acto de inauguración de la nueva sede judicial del municipio cordobés de Lucena, ocasión que Juanma Moreno ha aprovechado para confirmar la presentación de dicho recurso de inconstitucionalidad en el que venía trabajando el Ejecutivo andaluz del PP-A.

Juanma Moreno ha manifestado que "la igualdad y la solidaridad son dos de los principios inspiradores de la Constitución Española, que es el marco normativo más importante que tenemos en nuestra vida legal, social y de convivencia", y ha defendido que "una democracia plena sólo puede construirse sobre la base de la igualdad, y la igualdad sólo está garantizada bajo el paraguas de la democracia".

Tras subrayar que "la justicia es, sin lugar a dudas, uno de los pilares básicos de nuestra democracia, porque la justicia garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley", y "eso no lo pueden disfrutar en otros países donde no existe democracia y hay regímenes autócratas", el presidente de la Junta ha aseverado que "desde Andalucía vamos a utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance para que ningún ciudadano sea más que otro".

Se trata de que "un ciudadano, independientemente de donde nazca, tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones dentro de nuestro país, porque en democracia la ley está por encima de todo y nadie puede estar por encima de la ley", ha continuado defendiendo Juanma Moreno para anunciar a renglón seguido que la Junta va a presentar este lunes "un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, que bajo nuestro punto de vista, y el punto de vista de nuestro servicio jurídico, es un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado", ha enfatizado.

El presidente andaluz ha añadido que "los responsables públicos tenemos la obligación y el deber moral de actuar para proteger el interés general", y ha enfatizado que "Andalucía se dejará la piel en la defensa de la igualdad de todos los españoles, piensen como piensen y vivan donde vivan". "Lucharemos por la igualdad ante la ley como también estamos luchando por la equidad en la financiación", ha añadido Juanma Moreno para concluir.