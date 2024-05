Por Andalucía propone que los empadronados en Andalucía no paguen entrada en los museos gestionados por la Junta

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía, a través de su portavoz en la comisión de Turismo, Cultura y Deporte, Esperanza Gómez, propone al Gobierno de Juanma Moreno que las personas empadronadas en Andalucía sigan exentas del pago de entrada a museos y enclaves culturales gestionados por la Junta de Andalucía.

"El PP alude a que la tasa turística puede tener carácter disuasorio, es decir, dicen que no la pueden poner porque entonces hay turistas que puede que no vengan. Pero, ¿y el carácter disuasorio que podría tener una tasa a la hora de acudir a un museo? Hay que conservar la cultura y habría que hacerla con los presupuestos andaluces. Lo que proponemos desde mi grupo es muy concreto, cobrar esa entrada pero no a los ciudadanos y ciudadanas empadronados en Andalucía", señala Gómez.

En este sentido, la parlamentaria pone de manifiesto que la idea defendida por la consejería competente es dedicar dichos fondos a mejorar las instalaciones, financiar trabajos de restauración y conservación de las colecciones o adquirir nuevos fondos, por lo que confía en que la medida de su grupo puede combinar todos los intereses, "el acceso de los andaluces y andaluzas a la cultura, con el pago de una tasa por la prestación de un servicio para conservar nuestro patrimonio cultural".

Asimismo, la también portavoz adjunta del grupo parlamentario recuerda al gobierno andaluz que un 25% de los visitantes a museos y monumentos públicos son usuarios locales, un 23% son españoles y un 12% del resto de la comunidad autónoma, cifras que confirman que el cobro de entrada afectará principalmente a nuestros vecinos y vecinas.

"Si la situación de los museos es crítica, económicamente, no es por la falta de cobrar una entrada, sino por la desastrosa gestión económica que ha realizado la Junta, los cambios en los gestores que poco tienen de técnicos y mucho de político y en una falta de planificación que sólo adolece la necesidad de trazar un plan museístico para Andalucía", concluye la diputada.