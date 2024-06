Por Andalucía reclama "un plan integral para combatir la soledad no deseada en jóvenes andaluces"

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo Por Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno del Parlamento relativa a la reclamación de un "plan integral para combatir la soledad no deseada en jóvenes andaluces".

Se trata de una iniciativa, consultada por Europa Press, que consta de nueve reivindicaciones que el grupo Por Andalucía quiere que el Parlamento traslade al Gobierno andaluz, comenzando por la de "implementar y mejorar las actuaciones y recursos con el objetivo de avanzar hacia unos centros educativos totalmente inclusivos para que grupos sociales como son las personas Lgtbi+, de origen extranjero o con algún tipo de discapacidad, no se encuentren en una situación de soledad no deseada".

En segundo lugar, Por Andalucía plantea que el Parlamento inste a la Junta a "ampliar y reforzar los contenidos relativos al desarrollo emocional en el currículo educativo, así como a través de talleres, cursos, actividades extraescolares, entre otras".

También, que el Parlamento emplace al Gobierno andaluz a "garantizar el acceso al cuidado de la salud mental en los jóvenes andaluces, especialmente en el caso de los jóvenes de que sufren soledad no deseada", y a "fomentar y potenciar la oferta autonómica de actividades culturales y de ocio juvenil de manera presencial e inclusiva, así como a incentivar e impulsar las iniciativas juveniles en este ámbito".

Por Andalucía quiere también que desde el Parlamento se inste a la Junta a "favorecer y promover el asociacionismo juvenil en Andalucía, además de su participación activa en el diseño y ejecución de las políticas públicas andaluzas que les puedan afectar directamente", y a "crear e implementar nuevos protocolos de actuación y nuevas estrategias que tengan por objeto la prevención, la detección y la intervención de los casos de soledad no deseada que puedan surgir entre la juventud andaluza".

La puesta en marcha de "campañas de sensibilización, a través de la RTVA y sus sociedades filiales, sobre la soledad no deseada en jóvenes con el objetivo de dar a conocer y aportar herramientas a las personas que sufren este problema que cada vez es más común entre la juventud andaluza" es otra de las reclamaciones que Por Andalucía dirige a la Junta en esta iniciativa.

Asimismo, la PNL plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "crear programas de acompañamiento para transiciones vitales que ayuden a los jóvenes andaluces en situaciones clave como es la educación, el trabajo, las relaciones sociales, afectivas, la sexualidad, la identidad personal o los cambios de vivienda, especialmente en aquellos casos de jóvenes que sufran soledad no deseada".

Y, por último, Por Andalucía propone en esta iniciativa emplazar a la Junta desde el Parlamento a "realizar una formación específica en el ámbito de la soledad no deseada en jóvenes destinada a los profesionales de la educación, el empleo, la inclusión social, la sanidad o la juventud".

EL IMPACTO DE LA "SOLEDAD NO DESEADA" EN LA JUVENTUD

En la exposición de motivos, el grupo Por Andalucía subraya que "la soledad no deseada no sólo afecta a las personas de la tercera edad, sino que guarda también una estrecha relación con la juventud", y al respecto advierte de que se trata de "un fenómeno multicausal".

Así, el grupo que aúna a Podemos, IU y Más País Andalucía, entre otras formaciones, relata que, "a pesar de las mayores oportunidades de interacción social, la juventud tiende a tener expectativas más elevadas, y en algunos casos poco realistas, sobre sus relaciones sociales, que van decreciendo con la edad".

De igual modo, advierte de que "las nuevas generaciones se ven influenciadas por una cultura que permite una mayor apertura y expresividad emocional que las generaciones de mayor edad, favoreciendo por tanto la expresión --y con ello la identificación-- de la soledad no deseada".

En tercer lugar, según continúa relatando esta iniciativa, "existe una fuerte relación entre el acoso escolar o laboral y la soledad no deseada en la juventud", de forma que "el porcentaje de personas que han sufrido acoso escolar o laboral alguna vez en su vida es casi el doble entre jóvenes que sufren soledad no deseada --un 58,1% ha sufrido acoso-- que entre jóvenes que no la sufren".

Además, desde Por Andalucía avisan de que "son claves" para la soledad no deseada "causas como el desempleo --cinco puntos por encima de los que sí trabajan--, la pobreza --36% frente al 19,4% que no tienen dificultades económicas--, la orientación sexual --39,7% frente al 22,7% de los jóvenes heterosexuales--, la discapacidad (54,2%) o el origen étnico, con un 41% superior" de esta soledad "entre los jóvenes nacidos en el extranjero frente a los nacidos en España".

Por Andalucía indica además que, en el último informe publicado por el Observatorio Estatal de la Soledad No deseada --'Juventud y soledad no deseada en España'--, "se determina que la soledad afecta a uno de cada cuatro personas jóvenes en España".

Además, "el porcentaje de jóvenes de entre 16 y 29 años que declara sentirse en una situación de soledad actualmente alcanza el 25,5%, y es que cerca de la mitad de los jóvenes que se sienten solos actualmente llevan sintiéndose solos desde hace más de tres años (45,7%)", según continúa detallando Por Andalucía, que explica también que "la soledad no deseada es más frecuente entre las mujeres jóvenes que entre los hombres de la misma edad", de forma que "algo más de tres de cada diez mujeres (31,1%) afirman sentirse solas, frente a dos de cada diez hombres (20,2%)".