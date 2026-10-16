Andalucía recurre los decretos de vivienda para "proteger a vulnerables" frente a Montero, que "retuerce la realidad"

Archivo - La consejera de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en una atención a medios. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha acusado este viernes a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de "retocer la realidad" al acusar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "no importarle que se siguan produciendo desahucios" al anunciar un recurso en el Constitucional contra los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central tras el desahucio de Mari Carmen en Madrid.

En declaraciones a los medios, Rocío Díaz ha sostenido que Pedro Sánchez con sus decretos lo que hace "es dejar a los más vulnerables al borde del precipicio". "Es hacerles aún más difícil el acceso", ha lamentado la responsable de las políticas de vivienda en el Gobierno andaluz. "Nos preocupan los decretos porque lo que van a hacer es perjudicar a quienes dicen que protegen", ha subrayado Díaz.

En este sentido, ha argumentado que la inseguridad que generan ambos decretos reduce la oferta; si hay menos oferta, "suben las dificultades para acceder a una vivienda"; y quienes primero sufren las consecuencias son las familias con menos recursos.

La consejera ha destacado que Andalucía "pone suelo, recursos y medidas" para facilitar el acceso a una vivienda asequible. "La Junta protege y protegerá a quienes de verdad son vulnerables no utilizándolos como coartada política", ha sentenciado.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno Central, después de que el Congreso de los Diputados los rechazara.

"Parece que a Moreno no le importa que se sigan produciendo desahucios si este decreto ley no se convalida, o si se produce alguna situación de incremento de los alquileres, que se haga imposible que los jóvenes, que la clase trabajadora, que la clase media, pueda renovar su contrato de alquiler", ha señalado.

Montero ha insistido que el presidente de la Junta de Andalucía "sólo ejerce las competencias vaciando el estatuto de autonomía cuando regula el Gobierno de España". "Nos encontramos en una comunidad en la que no se hace nada para frenar el precio de la vivienda y, sin embargo, las actuaciones del Gobierno de España son recurridas por el Gobierno de Moreno Bonilla", ha señalado.